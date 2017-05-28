Николай МАТВИЕНКО: «Приятно, что Карпаты остаются в Премьер-лиге»

Защитник «Карпат» Николай Матвиенко прокомментировал победу над «Волынью» (1:0) в западноукраинском дерби:

- Для нас эта игра имела большое значение, так как решался вопрос сохранения прописки в Премьер-Лиге. Нам нельзя было проигрывать сегодня, потому что тогда бы наша судьба еще зависела бы от матча «Ворсклы» и «Днепра». Мы рады, что сегодня смогли победить, к тому же, уже знаем результат матча в Полтаве. Приятно, что удалось решить свои вопросы, мы остаемся в Премьер-Лиге.

- Есть чувство, что могли бы победить более уверенно?

- Да, немного двоякие впечатления. С одной стороны, рады, что победили, а с другой – некая неудовлетворенность, потому что, имея столько моментов, должны были побеждать с разницей в 5-6 мячей. К тому же, «Волынь» приехали практически дублем. Обидно немного, что реализация нас подводит.

- Что делать с реализацией? Такие моменты, как выход один на один Худобяка, просто непозволительно не реализовывать…

- Возможно, была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. После разбора игры, думаю, сделаем выводы.

- Теперь со «Звездой» можно сыграть в свое удовольствие?

- В принципе, мы всегда стараемся играть в свое удовольствие. Только не всегда получается. Постараемся в этой игре взять реванш за предыдущие матчи, в которых мы им уступили, к тому же в последней игре нас еще и судьями задавили. Так что, для нас выиграть этот матч - дело принципа!

- Сегодня было очень много пиротехники… Как игроки относятся к этому?

- В принципе, когда красиво болеют - это приятно. Но, когда начинается хулиганство и много дыма, который доходит до поля, то это уже немного мешает нам, ухудшается обзор поля.

Александр НАГОЛЮК