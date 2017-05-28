Артур Мьюзик громит французов 11:3 и ждет битву с российской Дельтой

Киевский «Артур Мьюзик» продолжил серию разгромов в квалификационном раунде Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии. В своем втором матче группы «А» украинцы разбили французский клуб «Литтораль-Дюнкерк» 11:3 и продолжают возглавлять турнирную таблицу квартета. Хет-триками в этой игре отметились Егор Еремеев и Олег Зборовский, два гола добавил бразилец Димеис, и по голу в активе Александра Рысенко, Андерсона Лимы и Сандро Спакки.

В другом матче группы «А» российская «Дельта» переиграла чехов из команды «Босниа Онлайн» 10:1. Таким образом, в воскресенье, 28 мая состоится решающая битва за единственную путевку в основной раунд между украинским «Артур Мьюзком» и российской «Дельтой». Эта игра стартует в 21:00 по киевскому времени и будет закрывать программу квалификационного раунда Euro Winners Cup 2017.

Лев ГАЛУШКО