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Артур Мьюзик громит французов 11:3 и ждет битву с российской Дельтой

В своем втором матче квалификации Кубка европейских чемпионов наша команда обыграла Литтораль 11:3

  • 28.05.2017 10:52
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Артур Мьюзик громит французов 11:3 и ждет битву с российской Дельтой

Киевский «Артур Мьюзик» продолжил серию разгромов в квалификационном раунде Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии. В своем втором матче группы «А» украинцы разбили французский клуб «Литтораль-Дюнкерк» 11:3 и продолжают возглавлять турнирную таблицу квартета. Хет-триками в этой игре отметились Егор Еремеев и Олег Зборовский, два гола добавил бразилец Димеис, и по голу в активе Александра Рысенко, Андерсона Лимы и Сандро Спакки. 

В другом матче группы «А» российская «Дельта» переиграла чехов из команды «Босниа Онлайн» 10:1. Таким образом, в воскресенье, 28 мая состоится решающая битва за единственную путевку в основной раунд между украинским «Артур Мьюзком» и российской «Дельтой». Эта игра стартует в 21:00 по киевскому времени и будет закрывать программу квалификационного раунда Euro Winners Cup 2017.

Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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