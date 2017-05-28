Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер был обязан выиграть этот чемпионат»

Главный тренер «горняков» – о триумфальном сезоне.

– Думаю, мы заслуженно переживаем этот счастливый момент благодаря проведенной в течение года работе. Должен сказать, справляться со всеми этими ребятами непросто! Хочу посвятить победы тем важным людям, которые верили в нас и помогали все это время. Прежде всего, конечно, благодарю президента клуба. Изменения и новый тренерский штаб – это всегда непросто. Также благодарю за поддержку Сергея Палкина, всегда находившегося рядом с нами, – как в сложные моменты, так и в счастливые. Для любого иностранца очень важно почувствовать себя на новом месте почти как дома. Именно так я ощущаю себя здесь. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, медицинский штаб, массажистов и администраторов, действительно помогавших нам так себя чувствовать. А главное – они компетентны в своей работе, и во многом благодаря им мы добились такого результата. Иногда эти люди не так заметны, однако не стоит забывать, что они важны так же, как и все, кто находится на сцене. Благодарю своих футболистов. Они – строители побед, которые мы сегодня отмечаем. В этом году чемпионат был чем-то особенным, и мы были просто обязаны его выиграть. Благодарю ребят за уровень, компетентность, полную самоотдачу и компромисс.

Я стараюсь смотреть в будущее и быть амбициозным. Поверьте, несмотря на то, что мы отмечаем достижения этого года, в моей голове уже следующий сезон. Он будет для нас еще сложнее. Прежде всего потому, что все захотят отобрать у нас эти титулы. Мы должны подготовиться к новому непростому сезону. Необходимо быть сплоченными как никогда и работать еще больше – тогда мы сможем добиться наивысших результатов, к которым всегда стремимся. Я уже много наговорил… Закончу словами, важными для будущего сезона. Если не на всех, но хотя бы на некоторых наших матчах будет присутствовать президент клуба, мы станем сильнее во много раз. Будем очень рады посмотреть на трибуну и увидеть вас там. Спасибо!