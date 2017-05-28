Ринат АХМЕТОВ: «Фонсека умеет и любит побеждать»

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов выступил с речью во время награждения золотыми медалями.

– Дорогие друзья! Мне очень приятно сегодня встретиться с вами и поздравить каждого с чемпионством и Кубком. Прежде всего я хочу высказать слова огромной благодарности нашим футболистам за яркую, красивую и чемпионскую игру – спасибо вам, ребята! Хочу сказать огромное спасибо вашим семьям, женам, детям и родителям. Они вас любят, создают теплый семейный уют, делают вас счастливыми. И благодаря этому у нас золотые медали.

Хочу сказать огромное спасибо тренерскому штабу, во главе которого стоит Паулу Фонсека. Это молодой, амбициозный и сильный тренер, который умеет и любит побеждать. А самое главное – у него прекрасные идеи. Его команда всегда играет в яркий, красивый и атакующий футбол. Спасибо вам, Паулу, и вашим помощникам.

Я хочу сказать огромное спасибо всем нашим сотрудникам – всему коллективу ФК «Шахтер», во главе которого Сергей Палкин. Вы являетесь примером эффективного управления. Вы – во всем чемпионы, по всем направлениям.

Дорогие друзья, пожалуйста, позвольте мне от вашего имени, от всего клуба поздравить и поблагодарить наших болельщиков. Мы играем для вас, побеждаем для вас! Спасибо вам!

Сегодня все у меня спрашивают: «Какое чемпионство для вас самое дорогое и ценное – первое или десятое?». Хочу сказать, что за каждым чемпионством стоит огромный труд, переживания и страдания… И каждое добавило мне седых волос. Какое чемпионство для меня самое важное, если честно? Будет одиннадцатое. Наш клуб должен смотреть только вперед, ставить перед собой самые амбициозные цели и добиваться новых трофеев для наших болельщиков. Спасибо вам!