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Анже
0:1
ПСЖ
27.05.2017, FT

Финал Кубка Франции. Анже — ПСЖ — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Франции «Анже» — ПСЖ

  • 28.05.2017 10:24
  • 104 просмотров
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В финале Кубка Франции-2016/17 встретились «Анже» и ПСЖ. Минимальную победу одержала столичная команда:

Источник — Sport.ua

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