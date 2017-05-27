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Айнтрахт Ф
1:2
Боруссия Д
27.05.2017, FT

Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Германии «Айнтрахт Франкфурт» — «Боруссия Дортмунд»

  • 28.05.2017 10:36
  • 141 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Боруссия Дортмунд. «Айнтрахт Франкфурт» — «Боруссия Дортмунд»
© ФК Боруссия Дортмунд. «Айнтрахт Франкфурт» — «Боруссия Дортмунд»

В финале Кубка Германии-2016/17 встретились лондонские «Айнтрахт» и «Боруссия». Победу одержала команда из Дортмунда:

Источник — Sport.ua

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