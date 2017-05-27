Последние комментарии

Эррол Спенс нокаутировал Келла Брука 11:11 — Ika Ika Взагалі-то проти Головкіна Брук травмував праве око, а тут ліве.

Никита КАМЕНЮКА: «Луганск, эта медаль для тебя» 11:03 — Алексей Емельянов Дело в том, что именно восток Украины и тянул всю игру по Украине всегда. А не то что говорят по ...

Давай, до свиданья? 10:57 — jekavayp мало того, информационная стезя этого канала, построена в лучших традициях дедушки Геббельса.Про...

Виталий КЛИЧКО: «Я дал Владимиру неверный совет» 10:51 — Ossa8860 Правильно Виталь советовал. Вова вымахался бы очень быстро и повторилась бы история с Брюстером-1...