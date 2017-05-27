В финале Кубка Германии-2016/17 встретились лондонские «Айнтрахт» и «Боруссия». Победу одержала команда из Дортмунда:
Источник — Sport.ua
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В финале Кубка Германии-2016/17 встретились лондонские «Айнтрахт» и «Боруссия». Победу одержала команда из Дортмунда:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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