Юрий ВЕРНИДУБ: «Заря может подписать двух бразильцев»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился ближайшими трансферными планами своего клуба.

— Наверняка вы смотрите вперед в плане комплектации состава. Есть ли наработки?

— Потихоньку занимаемся этим вопросом. Уже подписано соглашение с Кабаевым, идут переговоры с Коркишко, возможно, в скором времени свои подписи под контрактами поставят два бразильца, один из которых — опорный полузащитник, а второй — хавбек атакующего плана. Мы продлили соглашение с Вячеславом Чечером, который концовку сезона провел просто великолепно, но в то же время ищем центрального защитника, поскольку многие клубы интересуются Рафаэлем Форстером. А вообще мы хотим, чтобы в следующем сезоне в «Заре» было как можно меньше арендованных исполнителей — один, максимум два.

— Вы говорили, что ваша главная проблема — нападающие?

— В этом направлении тоже ведется поиск, тем более вполне возможно, что Заря потеряет Денниса Бонавентуре, на которого есть большой спрос.

— Рафаэлем Форстером и Бонавентуре интересуются отечественные клубы?

— Нет, зарубежные, причем достаточно известные.

— Потенциальные покупатели представляют топ-чемпионаты?

— Можно сказать и так (улыбается).

— Соболь покидает Зарю?

— У него заканчивается арендное соглашение — так же, как и у Петряка, Гречишкина, Кулача. По окончании сезона они уедут в Шахтер. Повторюсь, я разговаривал с нашим генеральным директором Сергеем Васильевичем Рафаиловым, и мы пришли к выводу, что практику с арендованными будем сводить к минимуму, и то — чтобы это было не так, как обычно, когда футболисты в мое распоряжение поступали перед самым началом чемпионата. Это неправильно. И если мы и будем заключать такие соглашения, то как минимум на год, а то и на два.

— Воспитанник «Зари» Петряк, подписавший контракт с «Шахтером», входит в ваши планы?

— Мы с ним беседовали, и я бы с удовольствием оставил этого исполнителя у себя.

— В последней игре чемпионата, с «Олимпиком», вы предоставите шанс честолюбивым дублерам?

— Кардинально менять состав мы не будем. Возможность проявить себя получат ребята, которые не так часто выходили на поле. К тому же Харатин пропускает матч из-за дисквалификации, у некоторых основных игроков есть микроповреждения, поэтому они тоже получат отдых…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК