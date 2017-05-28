Давай, до свиданья?

Очень на то похоже, что программа интриги уходящего чемпионата Украины исчерпана. Ибо для того, чтобы обойти «Александрию» в борьбе за последнюю европейскую «визу», «Черноморцу» в последнем туре нужно обыгрывать «Динамо». Разумеется, при условии, что «Шахтер» дома не уступит александрийцам. Призрачные, я бы сказал, надежды.

Нет, оно понятно: и «Динамо» нынче непобедимым не назовешь; и одесситы в этом сезоне выигрывали у «Шахтера» на выезде; и мотивация у них вроде как есть, в отличие от соперника; и мяч круглый, и поле уже почти ровное. Только оно нам надо, с учетом положения дел на сегодня?

К Бабичу и его подопечным вопросов нет: бьются, как могут и умеют. Есть вопросы к клубу. Почему продолжается исход игроков даже тогда, когда, казалось бы, забрезжил свет в конце туннеля? Впрочем, этот вопрос уже скорее риторический. И что это было, с отставкой гендиректора?

К Керницкому можно относиться, как угодно. Но только не упрекать его в равнодушии к команде – это фишка хозяина клуба. А гендир на протяжении этих десяти лет, тоже как мог и умел, балансировал и крутился в тесных рамках своих финансовых возможностей. Набивая шишки и набираясь опыта. От предшественника Маруса его выгодно отличало как раз небезразличие.

И потому, на мой взгляд, уход Керницкого в кульминационный момент борьбы за зону Лиги Европы, за два тура до финиша сезона – это все, что угодно, но никак не добрый знак для «Черноморца». Сушим весла, «моряки»? Нет, я вполне допускаю локальный подвиг с Киевом в последнем туре. Что дальше, Дава? Идти в атаку с танком «На испуг»?

Не отказываю Бабичу в недостатке честолюбия, а его ребятам – в желании победить. Однако, боюсь, это будет пиррова победа. Что Вы говорите, а будет ли в Европе лучше смотреться «Александрия»? А я знаю? Мне за Одессу болит.

Но вернемся к предпоследнему туру. В Харькове «Шахтер» принимал «Динамо», в Киеве «Олимпик» - «Александрию», а «Заря» гостила в Одессе.

Зрелищность. Ровно три балла из пяти возможных.

Реально смотрибельным был только поединок лидеров. Да и то, главным образом, благодаря насыщенному второму тайму. В первом, кроме двух голов в течение трех минут, по большому счету, ничего не запомнилось. Пять забитых мячей – весело, но всего стоящих моментов было, как по мне, от силы восемь-десять: норма, не более.

Что говорить об остальных матчах, если в них таких эпизодов было аж по три?

Интрига.Ну, здесь сегодня «четверочка».

Увы, подкачала Одесса. Если даже верить в «Черноморец», то, положа руку на сердце, интрига умерла еще до перерыва – когда «моряки» остались в меньшинстве. А если зрить в корень, то все решилось в рекордные сроки – на 14-й секунде, когда был забит единственный гол Паулиньо. Ведь ни до, ни после удаления настоящих голевых шансов у одесситов так и не было.

В Киеве «Олимпик» мог вырвать победу на 76-й минуте – промах Сергийчука.

В Харькове «Шахтер» в последний раз мог уйти от поражения уже в компенсированное время – сэйв Коваля после удара Танковского.

Логика. И здесь четыре балла.

«Олимпик» с «Александрией» на забитые мячи не «наиграли»: один-два момента, по умолчанию, у нас на гол не тянут. Вне зависимости от их степени опасности, следуя логическому правилу: один случай – случай, два – совпадение. Стало быть, по «сухому» очечкувам, граждане, на душу населения.

«Заря» столь же классически «заработала» свои 1:0. Помимо гола, отмечаем два сэйва Безрука во втором тайме – после ударов Калитвинцева и Паулиньо.

В Харькове смотрелась результативная ничья. Скорее 1:1, но реализация была в порядке. Насчитал по четыре реально голевых шанса: у «Динамо», кроме голов, это промах Сидорчука; у «Шахтера» - удары Феррейры и Танковского, взятые Ковалем. Плюс по одному полумоменту у Ярмоленко и Феррейры.

Поправьте меня, кому не лень. Ибо выкладки сии – не корысти ради, а токмо интереса для.Ну, и, согласитесь, не так уж просто отследить события трех матчей, состоявшихся практически в одно и то же время.

Судейство. Туда-сюда, «тройка». Мой консультант без работы опять не остался.

Одесса. Можаровский. 43-я минута - удаление Ковальца. «Формализм чистой воды, хотя не придерешься, основания есть».Бонавентуре явно спровоцировал соперника, а на месте последнего так повели бы себя, наверное, девять из десяти нормальных мужчин. Десятый побежал бы жаловаться судье, но поставил бы под сомнение свою нормальность. Как говорят мои знакомые судьи, без особого желания в такой ситуации не удаляют. Но недоказуемо, а потому – разговоры в пользу бедных.

84-я минута – неудаление Третьякова за фол последней надежды. «Красная без вариантов».

Харьков. Дердо. Та же 84-я – Ордец против Ярмоленко. «На мой взгляд, фол был. Но где – повтор так и не дал ответа».

90+2-я – Рука у Морозюка в штрафной «Динамо». «Я бы не свистнул. Рука в естественном положении и сильный удар с довольно близкого расстояния».Здесь ответ вырывался буквально клещами: постоянные читатели знают об отношении моего собеседника к судейству игры рукой.

Резюме: «Отмечу, что, в моем понимании, нигде не повлияло на результат». А я от себя добавлю: нет установленной конкретной ошибки, стоившей бы гола. Но осадочек остался.

Везение. По большому счету, здесь сегодня говорить не о чем.

Личности. Три балла. И лишь благодаря Ярмоленко, участвовавшему во всех значимых атакующих предприятиях своей команды, включая все три забитых мяча. Больше выделить некого. То есть, в этом смысле, был один в поле воин.

Голы. Наверное, «четыре».

Откровенных «дураков» не было, как, впрочем, и шедевров. Исключая пенальти, имеем один мяч, ставший следствием явно неудачных действий оборонцев, и четыре нормальных гола.

Методом исключения и на мой вкус, лучшим назову второй гол «Шахтера» в исполнении Патрика и Дентиньо.

Посещаемость. Шесть тысяч с копейками, в среднем – это стандартные цифры для турнира Первой шестерки.

На сей раз, более двух третей от этого числа собрал матч фаворитов в Харькове. На борьбу «Черноморца» за Европу в Одессе пришло посмотреть менее пяти тысяч человек. И на игре «Олимпика» с «Александрией» собралось всего 830. Меньше было только на этом же киевском стадионе, когда «олимпийцы» принимали одесситов.

Пионер должен быть вежливым, а картина маслом– дописана. Поэтому, несмотря на всю кажущуюся очевидность исхода, попробуем довести наше «исследование» до логического конца в четверг – по окончании последнего тура чемпионата.