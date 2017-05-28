Антонио КОНТЕ: «Первый гол Арсенала засчитали ошибочно»

Сезон, принесший поклонникам «Челси» столько радостных мгновений, завершился на минорной ноте поражением от «Арсенала» со счетом 2:1 в финале Кубка Англии. Несмотря на удаление Виктора Мозеса, «синие» нашли в себе силы отыграться, но добиться нужного для себя результата в решающем матче все же не смогли.

«Челси» рано пропустил гол Алексиса Санчеса в достаточно противоречивой ситуации. Чилиец подыграл себе руками, прежде чем войти в штрафную Куртуа, при этом Аарон Рэмси, который активно участвовал в эпизоде, находился в положении вне игры.

Удаление Мозеса, который увидел перед собой вторую желтую карточку за симуляцию во втором тайме, еще больше усложнило ситуацию для «синих», однако за 14 минут до конца команда Антонио Конте сравняла счет благодаря великолепному удару Диего Косты. Тем не менее, «Арсенал» ответил практически немедленно — решающий гол спустя буквально пару минут головой отправил в ворота Аарон Рэмси.

«Мы начали матч не лучшим образом, отдав инициативу «Арсеналу», — комментирует Конте. — Честно, я думаю, что первый гол не должны были засчитывать, поскольку в том эпизоде была очевидная игра рукой. И все же в первые 20–25 минут мы выглядели неважно. Затем мы вернулись в игру. Мы сильно начали второй тайм и имели возможности сравнять счет. Ключевым моментом стала вторая желтая карточка Мозеса, но все равно мы смогли сравнять счет. Однако уже через считанные секунды мы вновь пропустили, и это предрешило наше поражение. У Диего была еще одна возможность, но на этот раз Оспина совершил фантастический сэйв».

Конте прокомментировал решение показать Мозесу вторую желтую карточку.

«Мне сложно прокомментировать, поскольку я видел контакт между Мозесом и игроком соперника, но я не знаю, был ли в том эпизоде пенальти. Это был один из ключевых моментов игры».

Итальянец объяснил замену Неманьи Матича на Сеска Фабрегаса.

«Я выпустил Сеска после часа игры, поскольку нам требовалось повысить качество игры в пас и больше отдавать вертикальных передач. Матич провел отличный матч, но вы уже могли видеть подобную замену ранее в матчах, когда мы уступали в счете или играли вничью».

Конте считает, что победа в Премьер-Лиге по-прежнему позволяет нам считать этот сезон успешным.

«Сейчас нам важно правильно подвести итоги и проанализировать этот невероятный сезон. Каждый наш футболист в каждой игре выкладывался на 120 или 130 процентов. Что важно, нам повезло избежать серьезных травм. Мы провели фантастический сезон, в котором каждый из нас отдал все силы. И все же нам нужно понимать, в чем мы можем стать лучше в следующем году. Важно с холодной головой подвести итоги этому сезону и учесть это в будущем».

«Этот год сложился для нас потрясающе. Мы победили в АПЛ, выиграв 30 матчей, и достигли финала Кубка Англии, что само по себе невероятно. Мы можем гордиться собой».

Игроки клуба носили черные повязки в память о трагических событиях, произошедших в Манчестере на этой неделе. Ошибка с экипировкой была исправлена в перерыве.