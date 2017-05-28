Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Согласен с Шевченко по поводу Коноплянки»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о списке вызванных игроков в национальную команду на матчи с Мальтой и Финляндией.

— Список футболистов, вызванных на сбор, вас не удивил?

— Это был один из немногих моментов, с которыми я полностью согласен. И хорошо, что наставник сине-желтых Андрей Шевченко открыто сказал, что для не игравшего за свой клуб Евгения Коноплянки сделали исключение. В отличие от подготовки к поединку с Хорватией, это единственный исполнитель, не имеющий практики. Респект Роману Зозуле, который совершил правильный поступок, отказавшись пока выступать за сборную. Александр Зинченко не показал того футбола, которого мы от него ожидали. Хотя талантом этот полузащитник обладает сумасшедшим и в будущем, хочется верить, найдет команду, в которой сможет себя проявить.

Снова в списке вызванных мы увидели молодых новичков, которым дадут шанс почувствовать, что из себя представляет работа в национальной сборной.

— Для Коноплянки зарезервировано место в основе?

— Трудно сказать. Он мало выступал, и в «Шальке» на него не рассчитывают. Хотя талант помогает Евгению даже без практики поддерживать неплохой уровень игры. Впрочем, возможны варианты. Может, это место займет Гармаш, в последнее время показывающий качественный футбол.

— У Владимира Шепелева есть потенциал?

— Да. Я видел его, когда Динамо (U-19) в рамках Юношеской лиги УЕФА встречалось с «Аяксом». Он сейчас только начал играть в первой команде, и ему нужно время, чтобы выйти на стабильный уровень. Владимир неплохо видит поле, хорошо оснащен физически и, что очень важно, выполняет большой объем оборонительной работы. Да, ему не хватает опыта, но главное, что парень старается.

— Сейчас в Украине все хвалят Андрея Лунина…

— На данный момент мне трудно что-то о нем говорить, поскольку я видел всего пару игр в его исполнении. Хотя отзывы специалистов о нем самые положительные, и он вроде готов для серьезных испытаний. В связи с этим его вызов в сборную как нельзя кстати. У Дениса Бойко сейчас дела идут не лучшим образом, а Андрей Пятов ведь у нас не вечный, поэтому подпитка со стороны молодежи очень даже нужна. Я — только за конкуренцию на любых позициях. Это еще одно доказательство того, что Андрей Шевченко дает возможность прогрессировать подрастающему поколению.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК