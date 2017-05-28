Мигель КАРДОСО: «Это победа имени Паулу Фонсеки»

28 мая день рождения отмечает ассистент главного тренера «Шахтера» Мигель Кардосо.

– Мигель, прежде всего примите наши поздравления! Скоро исполнится ровно год, как вы работаете в штабе Паулу Фонсеки. Какой опыт получили за этот период?

– Работать вместе с Паулу – сплошное удовольствие для меня. Это современный специалист, который имеет свою философию, нестандартные идеи, а также подход к футболистам. Игроки и тренеры относятся к нему с большим уважением. За год мы многому научились друг у друга и очень счастливы, что в конце сезона держим в руках золотые медали чемпионата и Кубок Украины.

– Насколько работа с основным составом «Шахтера» отличается от молодежной команды?

– Конечно, есть существенные отличия – не только в квалификации исполнителей. Здесь мы сконцентрированы на организации игры, тактических действиях. В Академии этому компоненту также уделяется большое внимание, но вместе с тем тренеры работают над индивидуальным развитием футболиста.

– В своем первом интервью после назначения на должность ассистента Фонсеки вы говорили, что одна из ваших основных задач – как можно быстрее адаптировать Паулу к особенностям украинского футбола. С какими сложностями столкнулись?

– Фонсека приехал с определенными задачами и новыми идеями. Конечно, для того чтобы выстроить рабочий процесс, ему пришлось поменять многие вещи. Поэтому первые два месяца были периодом адаптации не только тренера к клубу, но и клуба к тренеру. Безусловно, нужно сказать большое спасибо руководству «Шахтера», которое создает все условия, чтобы иностранцы испытывали как можно меньше проблем в новой стране.

– Португальским специалистам всего за один сезон удалось не только вернуть чемпионство, но и завоевать Кубок Украины. За счет чего «горняки» добились таких успехов?

– Это результат ежедневного кропотливого труда сотрудников, тренеров и футболистов. Это победа имени Паулу Фонсеки, потому что он ввел новые игровые принципы. Также это триумф команды: футболисты приняли идеи наставника и отдавали все силы на поле.

– Первый «золотой дубль» в «Шахтере» вы уже завоевали. Какие задачи ставите перед собой теперь?

– Я разделяю мечты всех, кто работает в клубе: президента, главного тренера, футболистов. Ведь у «Шахтера» всегда самые амбициозные цели! Мы каждый день трудимся, чтобы стать лучшими. И будем стремиться добиваться побед во всех турнирах, в которых участвуем.