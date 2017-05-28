ПСЖ вырывает у Анже Кубок Франции

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Локомотив вырывает победу у ХИТа: бронзовые медали у харьковчан 00:16 — vasyan86 Извините, все прямые фразы о том, что ХИТ взял и решил не играть дальше сначала даже не мог воспр...

Барселона - Алавес 00:15 — sergbarsa символично как-Видаль травмировался(перелом) в игре против Алавеса и сейчас он во3ращается в игру...