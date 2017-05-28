ПСЖ вырывает у Анже Кубок Франции

ПСЖ стал обладателем национального Кубка в сезоне 2016/2017. В финальном противостоянии против «Анже» парижанам удалось джобиться успеха только в компенсированное время. Когда футболисты уже мысленно готовились к овертайму, состоялся автогол Иссы Сиссоко, принесший победу команде Унаи Эмери.
Кубок Франции. Финал.
Анже - ПСЖ - 0:1 (0:0)
Сиссоко (90+1 – автогол).
Анже: Летелье, Сиссоко, Тома, Траоре, Манко, Ндойе, Мангани, Сантамария (Бериго, 90), Пепе (Те, 84), Дьедиу (Бамба, 63), Токо-Экамби.
ПСЖ: Ареоля, Максвелл, Маркиньос, Тиаго Силва, Орье, Ди Мария, Верратти, Матюиди, Мотта, Дракслер (Пасторе, 72), Кавани.
Ди Мария (42), Орье (45), Дьедиу (57), Траоре (68).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.