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ПСЖ вырывает у Анже Кубок Франции

Команда Унаи Эмери вырвала победу на последних минутах основного времени

  • 28.05.2017 00:24
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psg.fr. Анже - ПСЖ
© psg.fr. Анже - ПСЖ

ПСЖ стал обладателем национального Кубка в сезоне 2016/2017. В финальном противостоянии против «Анже» парижанам удалось джобиться успеха только в компенсированное время. Когда футболисты уже мысленно готовились к овертайму, состоялся автогол Иссы Сиссоко, принесший победу команде Унаи Эмери.

Кубок Франции. Финал.

Анже - ПСЖ - 0:1 (0:0)

Сиссоко (90+1 – автогол).

Анже: Летелье, Сиссоко, Тома, Траоре, Манко, Ндойе, Мангани, Сантамария (Бериго, 90), Пепе (Те, 84), Дьедиу (Бамба, 63), Токо-Экамби.

ПСЖ: Ареоля, Максвелл, Маркиньос, Тиаго Силва, Орье, Ди Мария, Верратти, Матюиди, Мотта, Дракслер (Пасторе, 72), Кавани.

Ди Мария (42), Орье (45), Дьедиу (57), Траоре (68).

Источник — Sport.ua

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