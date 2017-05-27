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Барселона
3:1
Алавес
27.05.2017, FT

Барселона в финале Кубка Испании уверенно обыграла Алавес

Последний официальный матч на «Висенте Кальдероне» выиграла команда Луиса Энрике

  • 28.05.2017 00:31
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  • 2 комментария
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ФК Барселона. «Барселона» - «Алавес»
© ФК Барселона. «Барселона» - «Алавес»
И для «Барселоны», и для «Алавеса» финал Королевского кубка был «матчем года». «Барса» хотела завоевать хотя бы один трофей в сезоне. Ну а «Алавес», который вернулся в Примеру спустя почти 10 лет, впервые в истории вышел в финал Кубка Испании. К тому же по испанским правилам мог претендовать на Лигу Европы только в случае выигрыша трофея, т.к. встречался не с чемпионом страны. К слову, матч был последним официальным на легендарном, но устаревшем «Висенте Кальдероне». А также последним для Луиса Энрике у руля «сине-гранатовых».
 
Первые полчаса поединка мало чем запомнились. Разве что травма Маскерано, который столкнулся головами с Маркосом Льоренте и которого унесли с поля, заставила волноваться болельщиков. Команда Луиса Энрике ожидаемо владела мячом, но особой остроты у чужих ворот создать не могла или не хотела. «Алавес» же играл на контратаках, одна из которых едва не завершилась голом. Ибаи Гомес неожиданно пробил в ближний угол, Яспер Силлессен не сумел отразить удар — мяч, попав в штангу, прокатился по линии ворот и выкатился в поле. Каталонцы тут же «забегали» по-настоящему и открыли счет. Месси взял игру на себя, обыгрался с Неймаром и уложил мяч под штангу.
 
«Алавес» отыгрался очень быстро: Тео Эрнандес со штрафного пробил точнехонько в дальнюю девятку. Показалось, что Силлессен неверно выбрал позицию и поэтому до мяча не дотянулся. Так что пришлось его партнерам снова идти вперед. И на 45-й минуте «Барсе» удалась фирменная многоходовка, в результате которой Андре Гомеш прострелил во вратарскую, а Неймар с пары метров поразил пустой угол ворот. Арбитр добавил 3 минуты — Маскерано долго оказывали помощь прямо на поле, прежде чем унести в раздевалку. Все игроки мыслями были там же. Кроме Месси. Лионель получил мяч на бровке и выдал сольный проход, обыграв четверых защитников и выведя на удар Алькасера, который заменял дисквалифицированного Суареса. Пако оказался один на углу вратарской и спокойно разобрался в ситуации, пробив мимо голкипера. 3:1 с голом «в раздевалку» — как выяснилось, этого оказалось достаточно.
 
Во тором тайме «Алавес» пытался переломить ход встречи, однако у подопечных Маурисио Пеллегрино мало что получалось: «Барса» не позволяла создать что-либо острое у своих ворот. Впрочем, и сами каталонцы вперед шли не очень активно, спокойно катая мяч в середине поля (владение мячом во втором тайме достигало внушительных 80:20%). Минут за 15 до финального свистка, правда, на поле вспыхнули страсти: Неймара толкнули в спину в шьрафной, за товарища вступился Месси, игроки потолкались, но рефери остудил их пыл с помощю желтых карточек. В результате «Барселона» довела матч до победы.
 
Луис Энрике напоследок завоевал с «Барселоной» Кубок Испании. Третий кряду, а последний раз такое в Испании случалось аж более 60 лет назад, в период 1951-1953. Тогда тоже «Барселона» выигрывала трофей три сезона подряд. Всего же для каталонцев нынешний Королевский кубок уже 29-й в клубном музее, и это — абсолютный рекорд турнира.

«Барселона» - «Алавес» - 3:1

Лионель Месси, 30, Неймар, 45, Пако Алькасер, 45+3 - Тео Эрнандес, 33.

«Барселона»: Яспер Силлессен, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Хорди Альба, Иван Ракитич (Алейкс Видаль, '83), Хавьер Маскерано (Андре Гомеш, '12), Андрес Иниеста, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Неймар, Пако Алькасер.

«Алавес»: Фернандо Пачеко, Зухаир Феддаль, Карлос Вигарай, Родриго Эли, Эдгар Мендес (Виктор Камараса, '59), Ману Гарсиа, Маркос Льоренте, Тео Эрнандес (Оскар Ромеро, '79), Франциско Кико-Фемения, Дейверсон, Ибаи Гомес (Рубен Собрино, '60).

Лионель Месси, 76. Самюэль Юмтити, 42. Андрес Иниеста, 76. - Эдгар Мендес, 17. Ману Гарсиа, 39. Родриго Эли, 49. Рубен Собрино, 76. Дейверсон, 88.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bonv
      bonv, 28.05.2017 00:35
    +1
    Вітання Барсі.
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    hater of haters
    hater of haters, 28.05.2017 01:54
    0
    Месси жесткий сегодня был...
    Ну после финала на Уэмбли матч не фонтан получился, мягко говоря Первый тайм был интересный.
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