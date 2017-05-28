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Награждение победителя Кубка Англии

Смотрите видео триумфа лондонского «Арсенала»

  • 28.05.2017 14:58
  • 157 просмотров
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Лондонский «Арсенал» обыграл «Челси» и в 13-й раз завоевал Кубок Англии. Вашему вниманию - награждение триумфаторов:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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