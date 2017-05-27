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Арсенал
2:1
Челси
27.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Челси — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии «Арсенал» — «Челси»

  • 27.05.2017 22:12
  • 681 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Арсенал. «Арсенал» — «Челси»
© ФК Арсенал. «Арсенал» — «Челси»

В финале Кубка Англии-2016/17 встретились лондонские «Арсенал» и «Челси». Победу одержали «канониры»:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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