Арсенал обыграл Челси и выиграл Кубок Англии в 13-й раз

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Арсенал - Челси 21:30 — sergbarsa люблю когда челси в пролете,Арсенал был сильней на голову сегодня! 21:11 — sergbarsa Арсенал вперед

Днепр проиграл Ворскле и покидает элиту 21:28 — kent4555 И где бы не был ты, всегда с тобою мы...ТДТП!