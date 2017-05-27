Арсенал обыграл Челси и выиграл Кубок Англии в 13-й раз

«Арсенал» - «Челси» - 2:1
Алексис Санчес, 4, Аарон Рамзи, 79 - Диего Коста, 76
«Арсенал»: Давид Оспина, Начо Монреал, Пер Мертезакер, Роб Холдинг, Эктор Бельерин, Аарон Рамзи, Гранит Джака, Месут Озил, Алексис Санчес (Мохамед Эль-Ненни, '90+3), Алекс Окслейд-Чемберлен (Френсис Кокулен, '83), Дэниэл Уэлбек (Оливье Жиру, '78).
«Челси»: Тибо Куртуа, Гари Кэхилл, Давид Луис, Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Педро Родригес (Виллиан, '72), Н'Голо Канте, Неманья Матич (Сеск Фабрегас, '61), Эден Азар, Виктор Мозес, Диего Коста (Миши Бачуайи, '88).
Начо Монреал, 9. Роб Холдинг, 53. Гранит Джака, 81. Френсис Кокулен, 83. - Виктор Мозес, 57. Н'Голо Канте, 59.
- Виктор Мозес, 68 (2 ЖК).
Источник — Sport.ua
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