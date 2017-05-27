Дортмундская Боруссия завоевала Кубок Германии

Дортмундская «Боруссия» в завершающемся сезоне показывала нестабильную игру, и зрелищные матчи в ее исполнении сменялись блеклыми играми. Тем не менее, именно «шмели» были однозначным фаворитом кубкового финала против «Айнтрахта». Команда Нико Ковача завершила чемпионат Бундеслиги в нижней половине турнирной таблицы, а по подбору исполнителей франкфуртцы явно уступают своему сегодняшнему оппоненту. Но на стороне «орлов» была запредельная мотивация, ведь выигрыш трофея для немецкого середняка стал бы несомненным успехом.



Сразу после стартового свистка дортмундцы завладели инициативой и фланговыми забегами начали терроризировать оборону «Айнтрахта». Именно после атаки флангом «шмелям» удалось открыть счет в матче. Пищек сделал передачу в штрафную на ход Дембеле, а тот, разобравшись с защитником, точно пробил мимо вышедшего навстречу голкипера.



Быстрое взятие ворот успокоило дортмундцев, а «орлы» выглядели несколько растерянными. Создалось впечатление, что второй гол «Боруссии» - дело времени, но в середине тайма подопечные Ковача заметно активизировались. Сначала Сеферович немного не дотянулся до мяча после прострела с фланга, а вскоре Анте Ребич после выхода один на один с голкипером сравнял цифры на табло. В дальнейшем до перерыва на поле шла осторожная игра, правда, «Айнтрахт» упустил отличный шанс забить еще один гол. Ребич нашел в штрафной Сеферовича, но после удара швейцарца мяч попал в штангу.



Вторая половина встречи началась штурмом, организованным футболистами «Боруссии». Такой сценарий был явно запланирован тренерским штабом Тухеля, ведь уже в перерыве была проведена двойная замена: на поле появились Пулишич и Кастро. Немало проблем защитным построениям «орлов» доставлял Дембеле, а после прострела Кагавы лишь чудом мяч не залетел в ворота. Франкфуртцы начали откровенно сбивать темп, что у подопечных Ковача в какой-то мере получилось.



И все же, с течением времени футболисты «Айнтрахта» заметно подсели, и возле ворот франкфуртского клуба участились острые моменты. Мяч едва не оказался в сетке после удара Обамеянга, когда защитник срезал мяч в перекладину. А уже через несколько минут «Боруссия» повела в счете. Градецки сбил ворвавшегося в штрафную Пулишича, и Обамеянг реализовал назначенный арбитром пенальти.



Тренерский штаб «Айнтрахта» предпринял попытку исправить ситуацию, выпустив на поле вместо защитника (Чандлер) атакующего игрока (Майер). Но настоящих угроз воротам Романа Бюрки франкфуртцы так и не создали. Снять вопросы о победителе мог все тот же Обамеянг, после удара которого мяч задел крестовину. Впрочем, и минимального преимущества «шмелям» хватило для победы.



«Боруссия» проиграла три предыдущих финала национального Кубка, но с четвертой попытки дортмундский клуб таки завоевал трофей. И стал его четырехкратным обладателем.



«Айнтрахт» Ф - «Боруссия» Д - 1:2 (1:1)

Анте Ребич, 29 - Усман Дембеле, 8, Пьер-Эмерик Обамеянг, 67, с пенальти

«Айнтрахт»: Лукаш Градецки, Бастиан Ощипка, Давид Анхель Абрахам, Майкл Гектор, Слободан Медоевич (Талеб Тавата, '56), Хесус Вальехо, Тимоти Чандлер (Александр Майер, '72), Мият Гачинович, Анте Ребич, Марко Фабиан (Данни Блум, '78), Харис Сеферович

«Боруссия»: Роман Бюрки, Лукаш Пищек, Маттиас Гинтер, Рафаэль Геррейру, Сократис Папастатопулос, Марк Бартра (Эрик Дурм, '76), Марсель Шмельцер (Гонсало Кастро, '46), Марко Ройс (Кристиан Пулишич, '46), Усман Дембеле, Шинджи Кагава, Пьер-Эмерик Обамеянг

Анте Ребич, 87. Мият Гачинович, 38. Лукаш Градецки, 67. Давид Анхель Абрахам, 69. - Усман Дембеле, 94.



Удары (в створ): 7 (5) - 9 (5)

Угловые: 4 - 5

Оффсайды: 4 - 3



АЙНТРАХТ Ф - БОРУССИЯ Д. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА