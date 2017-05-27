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31-й тур
Волынь
0:1
Карпаты
27.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Володимир ДИКИЙ: «У завершенні все ще не вистачає майстерності»

«Волинь» – «Карпати» – 0:1. Післяматчева прес-конференція тренера волинян

  • 27.05.2017 21:18
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Володимир ДИКИЙ: «У завершенні все ще не вистачає майстерності»

Тренер «Волині» Володимир Дикий:

– У нас грали всі молоді гравці, вихованці волинського футболу. Ми хотіли ще раз подивитись на їхні дії, на кого можна розраховувати у майбутньому. Боролись, повністю віддавались грі, але не вистачило майстерності. Гра виявилась бойовою та рівною. «Карпати» забили свій момент, а ми – ні. Не маю претензій до футболістів по самовіддачі. Сьогодні вони показали все, на що здатні.
 
– За рахунок чого ви хотіли сьогодні перемогти?
– Робили акцент на швидкі контратаки. У завершенні все ще не вистачає майстерності. Просили грати швидко, контратакувати, діяти у 2-3 дотики. Моменти були, але не все спрацювало.

Источник — ФК Карпаты

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