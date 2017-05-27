Леонид КУЧУК: «Команда знала, как играть, куда бежать»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Леонид Станиславович, счет сегодня по игре?

- А как вы считаете? Счет 0:1 – «Звезда» проиграла. Счет – это всегда отражение той реальности, которая существовала на поле. Некоторым кажется, что ты можешь выиграть, но это только кажется. Игра была сложной для обеих команд и каждая могла победить, но нужно было терпеть и ждать своего момента. Мы его получили и хорошо использовали.

- Вы довольны игрой своей команды?

- По уровню понимания игры команда очень прибавила и в принципе по построению тоже, хотя бывало, что кто-кто проваливался, но при этом игра не разваливалась. Команда знала, как играть, куда бежать, почему, откуда соперник может атаковать. Команда регулировала темп игры, хотя был отрезок, когда «Звезда» перехватила инициативу, но в основном команда регулировала свою игру. А чтобы научить команду регулировать свою игру, нужно приложить очень много усилий. Это только кажется, что игра - это просто игра. Это взаимодействие многих людей.