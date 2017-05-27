Роман МОНАРЕВ: «Вектор развития сегодня нашего клуба – это молодежь»

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:

- Хорошая, боевая игра была. Неплохая динамика со стороны двух команд. Еще раз повторюсь о том, что говорил ранее: вектор развития сегодня нашего клуба – это молодежь, даем возможность им раскрываться, есть благо такая возможность, что мы и делаем. Действиями молодежи я с каждым днем всё больше доволен, она прогрессирует. Быстро или медленно – это вопрос другой.

Что сегодня не поучилось? Нужно было реализовывать свои моменты, которые были во втором тайме, когда мы добавили в скорости и агрессии и имели свои хорошие шансы. Не забили и в результате немного потеряли в компактности и из-за этого появились провалы в центре поля. Как раз это проявилось перед голом, и «Сталь» этим воспользовалась, хотя мы готовили замену, но не успели ее провести. Наверное, тут есть и моя ошибка.

- Вы весь матч провели на бровке и подсказывали команде. Что именно не получалось?

- Подсказывал я в основном, когда начиналось развитие нашей атаки. Со стороны это всегда виднее, имея другой ракурс. Видны слабые зоны соперника, видно, как соперник их оголяет, и старался направить своих футболистов именно в эти зоны. Но, когда игрок работает в самом эпизоде (как раз о том, что вы спрашиваете, что не получилось), то тут всё решает его мастерство, опыт и навыки. Вот в этих эпизодах мы сегодня неудачно работали. Это касается и завершения атаки, и подготовительных передач, и обостряющих передач – было много брака.