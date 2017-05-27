СИРОТА: «Возвращение Суркиса в ФФУ - это из области фантастики»

Сирота поделился мнением о том, что возвращение Григория Суркиса в ФФУ — маловероятно. Также экс-глава ПФЛ раскритиковал судейство в матче Шахтера и Динамо.

- Скажите, как на ваш взгляд проявили себя молодые вратари Динамо и Шахтера Коваль и Шевченко?

- Ну Коваля мы уже часто видим в воротах, вчера он провел хороший поединок. Было несколько ситуаций, в которых выручил. Гол Патрика внешне выглядел ошибкой голкипера, но удар был коротким, Макс не видел момент удара, и мяч прилетел к нему из-под ног защитников. Что касается Никиты Шевченко, то для него такие игры бесценны. Сейчас выйти из тени Пятова очень сложно. Он пропустил трижды, но эти голы не на его совести.

- Был ли пенальти в конце игры?

- Морозюк сыграл рукою в штрафной, это пенальти. Не знаю, почему арбитр принял другое решение. У него было время посоветоваться с помощниками. Но повторы показали – рука прервала полет мяча в сторону ворот.

- Сейчас много говорят об отставке Коллины и о возможном возвращении Григория Суркиса в ФФУ. Это может повлиять на уровень судейства?

- Ну судейство у нас не так плохо, громких скандалов в последнее время не было. А на счет возвращения Суркиса в ФФУ – то это из области фантастики. Он может претендовать быть президентом, но никак не куратором судей или одним из вице-президентов. Это явно не его уровень.