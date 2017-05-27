Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СИРОТА: «Возвращение Суркиса в ФФУ - это из области фантастики»

Экс-глава ПФЛ поделился своим мнением о возможных перестановках в ФФУ

  • 27.05.2017 20:53
  • 356 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sport.ua, Святослав Сирота
© Sport.ua, Святослав Сирота

Сирота поделился мнением о том, что возвращение Григория Суркиса в ФФУ — маловероятно. Также экс-глава ПФЛ раскритиковал судейство в матче Шахтера и Динамо. 

- Скажите, как на ваш взгляд проявили себя молодые вратари Динамо и Шахтера Коваль и Шевченко?

- Ну Коваля мы уже часто видим в воротах, вчера он провел хороший поединок. Было несколько ситуаций, в которых выручил. Гол Патрика внешне выглядел ошибкой голкипера, но удар был коротким, Макс не видел момент удара, и мяч прилетел к нему из-под ног защитников. Что касается Никиты Шевченко, то для него такие игры бесценны. Сейчас выйти из тени Пятова очень сложно. Он пропустил трижды, но эти голы не на его совести.

- Был ли пенальти в конце игры?

- Морозюк сыграл рукою в штрафной, это пенальти. Не знаю, почему арбитр принял другое решение. У него было время посоветоваться с помощниками. Но повторы показали – рука прервала полет мяча в сторону ворот.

- Сейчас много говорят об отставке Коллины и о возможном возвращении Григория Суркиса в ФФУ. Это может повлиять на уровень судейства?

- Ну судейство у нас не так плохо, громких скандалов в последнее время не было. А на счет возвращения Суркиса в ФФУ – то это из области фантастики. Он может претендовать быть президентом, но никак не куратором судей или одним из вице-президентов. Это явно не его уровень.

Источник — Football.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Юрій Ганусяк
    online
      Юрій Ганусяк, 27.05.2017 21:28
    +1
    кроти завжди ними залишаться. мяч попав морозяку в руку, у нього не було шансів її забрати, дуже мала відстань. рука як кричать ваші коментатори у природньому положенні, не піднята, не зігнута. по нинішніх правилах такі руки не судять(на мою думку треба судити всі руки, тоді ніколи не буде спірних моментів та можливості підсуджувати) зато явний пеналь, коли ордець вдарив в коліно ярмоленка, чомусь не обговорюється, так ніби нічого і не було. і це в матчі який нічого не вирішував. а взагалі гра завдяки відсутності головного провокатора срни пройшла досить коректно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.