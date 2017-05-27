Василий САЧКО: «Сегодня Фортуна была на нашей стороне»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:



– Заканчивается сезон, у нас крайняя домашняя игра, и я хочу поблагодарить от своего лица и от лица команды наших болельщиков. Думаю, ребята своей самоотдачей их отблагодарили. Игра была, на мой взгляд, интересной, с высокой плотностью. «Днепр» – приличная команда, с группой быстрых техничных игроков. Думаю, мы справились с задачей не дать разбежаться быстрым игрокам, играли плотно, целостно. Удалось и забить, что тоже немаловажно, потому что для победы обязательно нужно забивать. Сегодня забили, было еще несколько неплохих быстрых атак, где немного не хватило нас. В целом, я доволен действиями футболистов. А самое большее меня радует, что мы договорились с ребятами, какие бы слухи вокруг команды ни вились, мы будем отрабатывать на поле, и уже пятую игру мы неплохо выглядим, особенно в обороне.



– Гол получилася шедевральный, но моментов создали немного...

– Как я уже сказал, в игре была высокая плотность, и моментов у обеих команд было немного. В принципе, такие матчи обычно играются до гола. Забил бы «Днепр», нам бы, наверное, тоже было бы нелегко. Сегодня Фортуна была на нашей стороне, и мы ее заслужили. Мы выиграли у приличной, хорошей команды. Думаю, ни «Днепр», ни «Ворскла» не потерялись бы и в первой шестерке.



– Зимой команда обновилась. Какова вероятность, что летом удастся сохранить лидеров?

– С нами на тренировках работают многие резервисты, и несколько из их числа сидит на лавочке. Возможно, этим парням еще не хватает каких-то качеств, чтобы противостоять, выходить на поле, но мы их подпускаем. Да, много изменений за короткое время. Я пытаюсь убежить руководителей в том, что для борьбы за более высокие места нам нужно усиливаться. Это мое видение. В каких-то компонентах есть согласие, но это нужно осуществить.



– То есть вы не можете сказать, что лидеры точно останутся?

– Такая задача стоит. Думаю, процентов 80 состава сохранится.



– Вы планируете усилить линию атаки?

– Я знаю, что вы хорошо разбираетесь в футболе. Поверьте, и я это вижу и понимаю. Безусловно, команде нужны свежие креативные игроки, которые работали бы с мячом и обладали скоростью. Много не надо — 3-4 позиции, и «Ворскла» смотрелась бы интереснее.