Григорій Суркіс планує отримати посаду в ФФУ

Колишній очільник Федерації футболу України Григорій Суркіс намагається повернутися на одну з керівних посад ФФУ. Пояснити таке бажання чиновника не важко - після того, як в УЄФА змінили вимоги до своїх чиновників, однією з яких стала активна посада в національній федерації, Суркіс зрозумів, що йому тепер треба таку посаду отримати.

Спочатку Григорій Михайлович сподівався поборотися за крісло президента ФФУ, найближчі вибори якого відбудуться вже в червні (не пізніше 1 липня, як повідомив нинішній президент організації Андрій Павелко). Але зрозумівши, що необхідної підтримки в обласних федераціях для висунення своєї кандидатури він не отримає (адже «перевірені люди» на зразок Мариновського з Тернопільщини відійшли від справ), Суркіс намітив собі іншу посаду. А саме - керманича суддівства у ФФУ. І що особливо зручно - зовсім скоро, в липні цього року, закінчується контракт між федерацією та куратором суддів з Італії П'єрлуїджі Колліною.

В кулуарах ходять розмови про те, що Суркіс, аби отримати посаду у ФФУ, використовує власні зв'язки на державному рівні і навіть шукає підтримки у президента країни Петра Порошенка.