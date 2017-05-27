Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «У нас получилась сегодня бескрылая атака»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

– Сегодня в действиях игроков «Днепра» чувствовалась обреченность. Какое настроение сейчас в команде? Игроки связывают свое будущее с «Днепром» или ищут доругие варианты продолжения карьеры?

– Вопрос хороший. Я могу сказать о своем желании и решении. Игроки же наверняка имеют свои мысли на этот счет. Возможно, сегодняшняя блеклая игра связана и с эмоциональным состоянием. Вполне это возможно. Мы сами видели, что эмоциональное состояние было не самое хорошее. Но они — профессионалы, и должны находить эмоции, мотивацию, стимул, чтобы выходить и радовать болельщиков, а какие-то свои мысли оставлять на потом. Надеюсь, в последней игре в плане эмоций все будет по-другому.

– Считаете победу «Ворсклы» закономерной?

– «Ворскла» была ближе к победе. Они были острее в атаке; у нас же получилась сегодня бескрылая атака, не было особо моментов, все время чего-то не хватало. Или эмоций, или физических сил, но, я думаю, речь о первом.

– Не поздно ли вышел Ротань?

– Руслан тренируется всего несколько дней, и есть риск повторного повреждения. Наша задача — поберечь его здоровье. Кроме того, он еще не в тех кондициях, чтобы выходить с первых минут.



– Появилась информация об интересе к вам со стороны «Динамо»...

– Эта информация не соответствует действительности.

– Можно понять, что вы остаетесь в «Днепре», каким бы он ни был?

– Да, так и есть.