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Ярмоленко получил приглашение сыграть за сборную звезд мира 23:04 — sashokas8 самое главное то что если бы туда пригласили ну скажем (Ракицького), то были бы сейчас феерверки...

Григорій Суркіс планує отримати посаду в ФФУ 22:57 — olexyn Що за брехня? Брехня, хоча би тому що "«перевірені люди» на зразок Мариновського з Тернопіль... 22:45 — Phoenix25 "прИзидент"?))) понятно какие школьники тут статьи "печатают"))

Український гросмейстер здобув перемогу на турнірі в Угорщині 22:57 — Cassid Это кстати один из приколов швейцарской системы.Иногда поражение в первом туре дает очень хороший...

Десна оформила выход в УПЛ 22:52 — Istm поздравления Десне и болельщикам.Будет интересно понаблюдать за новой командой в УПЛ.