Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
31-й тур
Волынь
0:1
Карпаты
27.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Волынь - Карпаты - 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Волынь» — «Карпаты»

  • 27.05.2017 22:08
  • 301 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. «Волынь» — «Карпаты»
© ФК Карпаты. «Волынь» — «Карпаты»

В поединке 31-го тура УПЛ «Волынь» — «Карпаты» минимальную победу одержала львовская команда:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.