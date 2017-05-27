Франческо Баранка станет гостем программы Великий футбол

В воскресенье, 28 мая, в программе «Великий футбол» с Александром Денисовым на телеканале «Футбол 1» зрителей ждет эксклюзивное интервью с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым, а гостем студии станет глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка.

В эксклюзивном интервью президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов подведет итог «золотого» сезона «горняков» и расскажет об особенностях работы Паулу Фонсеки, будущих трансферах, кризисе чемпионата Украины и целях команды на следующий сезон.

Сеньор Франческо впервые побывает в прямом эфире украинского телевидения. В разговоре с ведущим программы «Великий футбол» Александром Денисовым и экспертами проекта Виктором Вацко и Виктором Леоненко Франческо Баранка расскажет все подробности самого громкого скандала в украинском футболе.

Также в выпуске:

- Разбор матча «Шахтер» - «Динамо», чествование и награждение чемпионов.

- Эксклюзивный сюжет о финале Лиги Европы, в котором «МЮ» одержал победу над «Аяксом».