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31-й тур
Звезда
0:1
Сталь Каменское
27.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Звезда — Сталь — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Звезда» — «Сталь»

  • 27.05.2017 22:05
  • 115 просмотров
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Метки
ФК Сталь. «Звезда» — «Сталь»
© ФК Сталь. «Звезда» — «Сталь»

В поединке 31-го тура УПЛ «Звезда» — «Сталь» минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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