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31-й тур
Ворскла
1:0
Днепр Дн
27.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла — Днепр — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Ворскла» — «Днепр»

  • 27.05.2017 22:02
  • 190 просмотров
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Метки
ФК Днепр. «Ворскла» — «Днепр»
© ФК Днепр. «Ворскла» — «Днепр»

В поединке 31-го тура УПЛ «Ворскла» — «Днепр» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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