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Десна оформила выход в УПЛ

Результаты матчей 33-го тура Первой лиги

  • 27.05.2017 19:23
  • 740 просмотров
  • 3 комментария
Метки
fcdesna.at.ua/
© fcdesna.at.ua/

Первая лига. 33-й тур.

Десна – Оболонь-Бровар - 2:2 (1:0)

Коваленко (43), Чепурненко (60) – Шевченко (47), Скакун (79)

Ингулец – Сумы - 1:3 (1:2)

  Мишуренко (16) – Савин (33), Медведев (45 – автогол), Яровенко (62 – пенальти).

Горняк-Спорт – Арсенал К - 1:0 (0:0)

Корольков (68).

Буковина – Гелиос - 1:1 (1:0)

Снижко (33) – Ольховский (80).

Верес – Черкасский Днепр - 0:0

Тернополь – Нефтяник-Укрнефть - 0:0

Колос Коваливка – Николаев - 5:3 (2:1)

Поздеев (16 – пенальти), Бондаренко (34, 64), Лисицкий (66), Вишняк (77) – Берко (36, 47 – пенальти, 53 - пенальти).

Авангард Кр – Ильичевец - 2:1 (1:0)

Демченко (35), Виталий Собко (75) – Сергей Горбунов (67).
 
Скала – Полтава - 3:1 (0:0)
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    daniel535
      daniel535, 27.05.2017 19:29
    +4
    Поздравляю Чернигов
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    monomoto11
      monomoto11, 27.05.2017 19:47
    +1
    Давно пора Чернигову играть в вышке, плюсую...
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    okoronkwo-aizek
      okoronkwo-aizek, 27.05.2017 19:49
    +1
    Нарешті дочекалися! Ура! Всіх вітаю з цією історичною подією! Forza Desna!
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