Десна оформила выход в УПЛ

Первая лига. 33-й тур.
Десна – Оболонь-Бровар - 2:2 (1:0)
Коваленко (43), Чепурненко (60) – Шевченко (47), Скакун (79)
Ингулец – Сумы - 1:3 (1:2)
Мишуренко (16) – Савин (33), Медведев (45 – автогол), Яровенко (62 – пенальти).
Горняк-Спорт – Арсенал К - 1:0 (0:0)
Корольков (68).
Буковина – Гелиос - 1:1 (1:0)
Снижко (33) – Ольховский (80).
Верес – Черкасский Днепр - 0:0
Тернополь – Нефтяник-Укрнефть - 0:0
Колос Коваливка – Николаев - 5:3 (2:1)
Поздеев (16 – пенальти), Бондаренко (34, 64), Лисицкий (66), Вишняк (77) – Берко (36, 47 – пенальти, 53 - пенальти).
Авангард Кр – Ильичевец - 2:1 (1:0)
Демченко (35), Виталий Собко (75) – Сергей Горбунов (67).
Скала – Полтава - 3:1 (0:0)
Источник — Sport.ua
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