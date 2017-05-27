Карпати мінімально здолали Волинь та гарантували собі місце в УПЛ

На принциповий галицько-волинський поєдинок, який за згодою сторін відбувся згідно календаря не у Луцьку, а у Львові, тим не менше, за традицією до міста Лева завітала чисельна група підтримки «Волині». Склад гостей на західне дербі порівняно з минулим туром змінився в сторону «омолодження»: до Львова не приїхали досвідчені Діденко, Герасимюк, а також основний нападник Петров. Тож їх місце зайняли Трикош, Дмитренко та Чепелюк. В «Карпатах» же замість дискваліфікованих Гуцуляка та Кльоца вийшли на поле стадіону «Україна» Вербний та Лобай. До речі, востаннє стадіон «Україна» приймав матчі Прем’єр-ліги ще у листопаді 2015 року, коли «леви» розгромили «Олімпік».

Як і передбачалось, «Карпати» на рідному стадіоні з перших хвилин заволоділи ініціативою і небезпечні моменти біля воріт Марчука не забарились, коли воротар «червоно-білих» парирував удар Вербного. В свою чергу, Боровик перевів м’яч на кутовий після удару Тетеренко. Молода волинська команда при першій нагоді організовувала контратаки, проте до небезпечних моментів справа не доходила.

Напруга у західному дербі поступово наростала, і пристрасті на полі досвідченому арбітру матчу Арановському доводилось вгамовувати за допомогою жовтих карток.

І все ж атакувальні зусилля «Карпат» призвели до взяття воріт «Волині». Після флангової передачі з лівого краю від Матвієнка капітан «зелено-білих» Худоб’як зробив передачу на неприкритого захисниками Гуцуляка, і Олексій без проблем пробив у незахищений кут воріт «Волині». Нагадаємо, що саме Гуцуляк в останньому протистоянні «Карпат» та «Волині», яке в квітні відбулося на «Арені Львів», забив єдиний у грі переможний гол «левів».

В перерві матчу в роздягальнях обох клубів обійшлося без замін. Тим не менше, «Карпати» продовжували активно шукати шляхи взяття воріт «Волині», і Гуцуляк міг оформити дубль, але пробив вище воріт волинян. «Червоно-білі», які вже втратили і теоретичні шанси на збереження місця у Прем’єр-лізі, тим не менше, продовжували шукати шляхи взяття воріт номінальних гостей. Зокрема, Шаповал пробив над поперечиною воріт «Карпат».

Міг зняти напругу у матчі капітан «Карпат» Худоб’як, який вийшов на побачення з воротарем «Волині», але Марчук в останній момент зумів перехопити м’яч. Згодом втратив нагоду збільшити рахунок і Чачуа, але при добиванні пробив мимо цілі. Не пощастило «карпатівцям» і після удару Гуцуляка, коли захисник ліквідував загрозу. Також хапається за голову і Чачуа, не зумівши вразити ворота після рейду до воротаря «Волині» Марчука, який вдруге став переможцем рандеву.

Воротар «Воліни» продовжував рятувати свою команду від неприємностей, цього разу відібравши м’яча у джокера Олега Дулуба Грися. Згодом арбітру матчу довелося зупинити гру через чергові хмари диму, які стали наслідками дій файєрів вболівальників.

У підсумку «Волинь» в ролі господарів поля з 3 квітня 2011 року, вже 8-й матч не може перемогти «Карпати» – по 4 нічиї та поразки. Команда з Луцька і у Львові продовжила свою безгольову серію у Прем’єр-лізі, яка з 16 квітня триває 598 (!) хвилин. Також команда Віталія Кварцяного на стадіоні «Україна» продовжила свою програшну серію, яка з 23 квітня триває вже 6 ігор. Найголовніше ж, що після цієї перемоги на рідному для «Карпат» стадіоні «Україна» львівська команда зберегла прописку в елітному дивізіоні, враховуючи те, що «Дніпро» не зумів здобути вікторію у Полтаві, програвши «Ворсклі» 0:1.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ



«Волынь» - «Карпаты» - 0:1

Алексей Гуцуляк, 38.

«Волынь»: Андрей Марчук, Владислав Дмитренко (Роман Бабяк, '86), Руслан Марушка, Сергей Мелинишин, Александр Чепелюк, Андрей Ляшенко, Сергей Трыкош (Андрей Никитюк, '46), Владислав Шаповал, Юрий Романюк, Юрий Тетеренко, Роман Никитюк (Олег Тракало, '68).

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Иван Лобай (Амбросий Чачуа, '24), Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Назар Вербный, Николай Матвиенко, Игорь Я. Худобяк, Олег Голодюк, Алексей Гуцуляк (Максим Грысьо, '75), Павел Ксенз (Тарас Завийский, '90+2).

Андрей Марчук, 28. Сергей Мелинишин, 30. - Игорь Я. Худобяк, 29. Назар Вербный, 33. Амбросий Чачуа, 45+4. Олег Голодюк, 52.



Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Удары (в створ): 3 (1) – 6 (3).

Угловые: 5 – 5.

Офсайды: 1 – 3.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.