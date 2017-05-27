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Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта бронза останется в памяти на всю жизнь»

Главный тренер «Зари» поделился эмоциями от завоевания «бронзы» чемпионата

  • 27.05.2017 18:44
  • 572 просмотров
  • 1 комментария
Метки
zarya-lugansk.com. Юрий Вернидуб
© zarya-lugansk.com. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился эмоциями от завоевания «бронзы» чемпионата.

«У команды, и у меня в частности, ушло столько эмоций, что я до конца еще не осознал всей важности такого успеха Зари. Но то, что эта бронза останется в памяти на всю жизнь, - факт.

был финал Кубка Украины, но медаль чемпионата все-таки важнее. Не буду лукавить, наше первенство сейчас ослаблено, нет Металлиста, большие проблемы у Днепра, тем не менее, все были в равных условиях, и третье место — это, считаю, достойный результат для нашей команды, с чем я и поздравляю наших болельщиков».

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    alex8-48
    alex8-48, 27.05.2017 19:32
    0
    Бронза имени Коломойского и Курченко,которые угробили две лучшие, наравне с Динамо и Шахтёром,украинские команды.
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