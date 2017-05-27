Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта бронза останется в памяти на всю жизнь»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился эмоциями от завоевания «бронзы» чемпионата.

«У команды, и у меня в частности, ушло столько эмоций, что я до конца еще не осознал всей важности такого успеха Зари. Но то, что эта бронза останется в памяти на всю жизнь, - факт.

был финал Кубка Украины, но медаль чемпионата все-таки важнее. Не буду лукавить, наше первенство сейчас ослаблено, нет Металлиста, большие проблемы у Днепра, тем не менее, все были в равных условиях, и третье место — это, считаю, достойный результат для нашей команды, с чем я и поздравляю наших болельщиков».