Днепр проиграл Ворскле и покидает элиту

Вряд ли на матч в Полтаве кто-то из отечественных футбольных болельщиков возлагал особые надежды. Но на деле все оказалось даже хуже, чем представлялось накануне: на редкость скучная игра с минимумом острых моментов и аж одним (!) ударом в створ ворот на две команды, в итоге принесла минимальную победу полтавчанам.

Что касается стартовых составов, то никто из тренеров ничем особо не удивил. Так, место в воротах «Ворсклы» Василий Сачко как всегда доверил Богдану Шусту, Сапай, Чижов, Даллку и Пердута составили квартет защитников, Кравченко (который Дмитрий) и Чеснаков заняли позиции «опорников», чуть выше расположился Шарпар, Ребенок и Одарюк заняли фланги полузащиты, а завершать атаки был отряжен одинокий Хлебас.

У Дмитрия Михайленко же в число «стартовых одиннадцати» вошли следующие игроки: Лунин в рамке, Лопыренок и Сваток – центрбеки, Полевой с Адамюком – по флангам обороны, Вакулко, Чеберко, Кочергин, Лунев и Нагиев в центре поля и новоявленный «национальный сборник» Артем Довбик на острие атак.

К игре. Начался матч довольно скучно. И продолжился довольно скучно тоже. Честно говоря, за весь первый тайм вспоминается всего три момента: два у ворот Лунина, и еще один – близ владений Шуста. Так, на 26-й минуте Лопыренок допустил совершенно детскую ошибку в своей штрафной, попросту подарив мяч Ребенку. Сердца днепровских болельщиков в этот момент, без сомнения, екнули, но не более того, ведь 82-му номеру хозяев не удалось обыграть Сватка, который его опекал. А еще три минуты спустя первый и единственный шанс для хозяев открыть счет в первом тайме упустил Хлебас, после навеса Пердуты слета неточно пробивший по воротам метров с 12-ти.

«Днепр» же свой единственный момент в первой половине упустил уже на ее последних секундах – Чеберко прошел по левому флангу и классно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки на набегающего Кочергина, который, пробивая в касание, промахнулся очень много.

И это все – на обе команды за 45 минут аж два с половиной момента. Немногочисленным зрителям оставалось надеяться только на то, что ситуация качественно изменится после перерыва.

И поначалу показалось, что эти надежды начинают оправдываться: уже на первых минутах второй половины встречи хозяева повели в счете. В ходе быстрой контратаки полтавчан Вячеслав Шарпар фактически с центра поля убежал к воротам Лунина и, несмотря на «висящего» на нем Чеберко, уверенно переиграл днепровского вратаря – 1:0.

Впрочем, даже после того как счет был открыт, наблюдать за этим матчем намного веселее не стало. Территориальное преимущество перешло от «ворсклян» к «днепрянам», но как до этого оно не выливалось в опасные моменты у ребят в «бело-зеленой» форме, так и теперь ничего особо не давало «сине-бело-голубой» команде.

Отметим, что на 64-й минуте матча, после полуторамесячного отсутствия на поле, связанного с травмой голеностопа, в составе «Днепра» появился Руслан Ротань. Но даже выход капитана не вдохновил гостей на подвиги – у ворот Шуста по-прежнему было тихо и скучно, а все поползновения ребят Михайленко заканчивались далеко на подходе к ним. «Ворскла» же пыталась поймать свое счастье в редких контратаках, одна из которых, произошедшая на 70-й минуте матча, даже тянет на эпитет «острая». Это Хлебас, воспользовавшись пасом Ребенка, ворвался в штрафную соперника «по месту правого инсайда» и пробил в ближний угол – мяч попал в сетку, правда, с внешней ее стороны.

В общем, в одном из самых нудных матчей, которые довелось увидеть в этом сезоне, три очка записала на свой счет «Ворскла», а «Днепр» (учитывая результат параллельной игры во Львове) потерял даже теоретические шансы покинуть по итогам чемпионата зону вылета. Впрочем, сомнительно, что это имеет хоть какое-то практическое значение…

Вячеслав ДЕЙКУН



«Ворскла» (Полтава) - «Днепр» (Днепр) - 1:0 (0:0)

Вячеслав Шарпар, 49

«Ворскла»: Богдан Шуст, Александр Чижов, Ардин Даллку, Вадим Сапай, Владимир Чеснаков (Андрей Ткачук, '79), Дмитрий Хлёбас (Артур Загорулько, '71), Вячеслав Шарпар, Дмитрий Кравченко, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Владимир Одарюк (Сергей Мякушко, '76)

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Владимир Полевой, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Владислав Кочергин, Максим Лунёв (Денис Баланюк, '46), Евгений Чеберко, Дмитрий Нагиев (Игорь Когут, '82), Артем Довбик (Руслан Ротань, '64), Юрий Вакулко

Александр Чижов, 24. Дмитрий Кравченко, 77. - Руслан Ротань, 74.



Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)



Удары (в створ): 8 (2) – 4 (0).

Угловые: 2 – 3.

Офсайды: 1 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.