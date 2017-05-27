Звезда так и не раскусила Сталь, проиграв в третий раз в сезоне

«Звезда» субботним вечером проводила заключительный матч сезона на домашнем стадионе, где команда Романа Монарева не знала поражений с 5 ноября прошлого года. Сказать своим болельщикам «до встречи в новом сезоне», и при этом подарить им победу, наверняка, для кропивничан было делом чести. А с турнирной точки зрения три очка в матче со «сталеварами» позволяли настигнуть своего соперника по очкам, плюс оставляли шансы побороться за седьмое место. То, что «Звезда» в этом сезоне не только не выигрывала у «Стали», но и даже не забила ни одного мяча, обязательно должно было добавить хозяевам желания прервать эту черную полосу во взаимоотношениях со «сталеварами».

Однако когда прошли несколько стартовых минут, очень сложно было сказать, что именно «Звезда» реальный хозяин поля. «Сталевары» без особых усилий по-хозяйски расположились на половине кропивничан, и стали искать пути к владениям Паста. Заставили поволноваться оборону хозяев перспективный штрафной и два угловых «Стали», но никаких дивидендов гостям они не принесли.

Давление на ворота Паста продолжалось, и на 12-й минуте голкипер «Звезды» впервые по-настоящему вступил в игру. Карикари принял фланговую передачу слева от Задераки, пробил по уходящей траектории – Паст в красивом броске отвел угрозу от своих ворот. Это был уже тревожный звоночек, и хозяева на него отреагировали нужным образом. Стило им чуть добавить, как и для обороны «Стали» нашлась работа. Прядун после длинной передачи ворвался в штрафную, пробил, и небольшого касания защитника хватило, чтобы мяч полетел рядом со штангой. По идее, должен был быть угловой, но арбитры рикошет не заметили.

Миновал экватор тайма, и можно было говорить, что уже «Звезда» больше владеет мячом и инициативой. Как результат, Панькиву пришлось вступать в игру. На 24-й минуте после углового Кучеренко головой едва не поразил угол ворот – Панькив не без труда остановил мяч. Через минуту еще одна атака – Панькив вновь в деле, отражая сильнейший удар Эсеолы в угол ворот. И в дальнейшем «Звезда» в атаке была интереснее своего соперника, но последнего точного удара по-прежнему недоставало.

Для того, чтобы материализовать свое преимущество в забитый мяч, хозяева ресурса не нашли, а на перерыв и вовсе могли уйти, уступая в счете. После углового от Малакяна и скидки Дебелко мяч во вратарской оказался у Карикари, тот наносил удар в упор, но на счастье кропивничан на пути мяча в сетку оказался Фатеев – он-то и не позволил «Стали» выйти вперед.

Может, это и обидно прозвучит для соперников, но 15 первых минут второго тайма они реально отбегали вхолостую. Мяч метался между штрафными, футболисты грешили неточными передачами – откуда же было взяться хотя бы мало-мальской угрозе воротам. «Безмоментное» зрелище тянулось до 63-й минуте, когда после длинной передачи Эсеола по центру выскочил на ударную позицию. Игрок «Звезды» принял решение пробить с линии штрафной, и этим ударом Панькива не удивил – тот занял на линии ворот нужную позицию и надежно зафиксировал мяч.

Первым решил внести коррективы в игру Леонид Кучук, когда одного за другим бросил на поле Васина и Деула, которые заменили Карикари и Эдгара Малакяна. Васин наладил контроль мяча в средней линии, но его усилия очень вяло поддерживали партнеры по команде. Но вскоре активно заработал и Деул, и гости стали полностью доминировать на поле. На 78-й минуте Деул слева ворвался штрафную, сильно прострелил вдоль ворот – Паст накрыл мяч. Но вскоре голкипер «Звезды» был бессилен помочь своей команде. Чудовищный провал оборона хозяев допустила в центральной зоне, что позволило сразу трем (!) футболистам «Стали» выбежать на одного Паста. Переиграть голкипера при таком превосходстве было делом техники, и после передачи Каленчука Васин закатил мяч в пустые ворота.

Это был удар, от которого хозяева так и не смогли прийти в себя. «Сталь» очень спокойно, без видимых усилий, довела игру до победы, третьей над «Звездой» в нынешнем сезоне.

0:1 – победа «Стали», которая в заключительном туре поспорит с «Ворсклой» за седьмое место. «Звезда» же завершает сезон на девятом месте.

Ростислав ОРЕХОВ



«Звезда» – «Сталь» – 0:1 (0:0)

«Звезда»: Евгений Паст, Александр Кучеренко, Дмитрий Фатеев, Федерико Перейра, Артем Ситало, Максим Прядун (Артем Щедрый, '73), Игорь Загальский (Кирилл Дрышлюк, '81), Максим Драченко, Павел Полегенько, Адеринсола Эсеола, Алексей Збунь

«Сталь»: Юрий Панькив, Антон Кравченко, Милош Стаменкович, Юрий Климчук (Павел Пашаев, '79), Леандро Да Силва, Максим Задерака, Максим Каленчук, Роман Карасюк, Эдгар Малакян (Бой Деул, '65), Кваме Карикари (Денис Васин, '64), Роман Дебелко

Арбитр: Николай Балакин (Киев)

Денис Васин, 78. Денис Васин, 78.

Алексей Збунь, 42. Федерико Перейра, 92. - Юрий Климчук, 41. Максим Задерака, 62. Максим Каленчук, 82. Милош Стаменкович, 86. Алексей Збунь, 42. Федерико Перейра, 92.- Юрий Климчук, 41. Максим Задерака, 62. Максим Каленчук, 82. Милош Стаменкович, 86.

Удары (в створ): 8 (4) – 6 (2).

Угловые: 1 – 7.

Офсайды: 1 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.