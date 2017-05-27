Олег ГУСЕВ: «Нахожусь в отличной физической форме»

Я не болельщик Динамо и тем более Шахтера. Интересно читать аргументы почитателей обеих команд, о...

Ну конечно это не подписать мильйонный контракт с Барсой и не уехать туда играть. Ярмоле до этого...

"Хотел бы я видеть как кто-то из числа украинских военнослужащих станет стрелять в своих гра...

Я конечно в шоке с ваших вояк, вас под плинтус загнали кортавый историк Стрелков, сержант морпех,...