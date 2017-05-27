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Олег ГУСЕВ: «Нахожусь в отличной физической форме»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» не собирается заканчивать карьеру

  • 27.05.2017 17:36
  • 842 просмотров
  • 2 комментария
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dynamo.kiev.ua. Олег Гусев
© dynamo.kiev.ua. Олег Гусев

Экс-полузащитник киевского «Динамо» не собирается заканчивать карьеру.

«Карьеру я не закончил. Планирую еще поиграть. Ежедневно тренируюсь с двумя персональными тренерами по физподготовке. По себе ощущаю, что нахожусь в отличной физической форме. Сказал бы даже — в сумасшедшей! (смеется).

Раньше не жалел, что не поиграл в серьезном чемпионате за рубежом. Сейчас, наверное, уже жалею. Все-таки была цель, если не уйти в хороший зарубежный клуб, то закончить карьеру в Динамо. На данный момент могу сказать, что не получилось. Были ли конкретные предложения? Мне лично с предложениями не звонили. Возможно, потому что я сам не стремился особо куда-то уходить. Да и руководство Динамо, насколько я понимаю, никогда и не собиралось меня продавать, если даже и были предложения. В общем, всё было на уровне слухов».
 

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 27.05.2017 17:57
    0
    дуже шкода, шо це руководство динамо, так от уграло твою кар*єру...
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    Elblanko
      Elblanko, 27.05.2017 17:58
    +1
    враховуючи теперішній стан дк, взагалі не зрозуміло нащо було відпускати його. грати реально ні кому.
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