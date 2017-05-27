Олег ГУСЕВ: «Нахожусь в отличной физической форме»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» не собирается заканчивать карьеру.
«Карьеру я не закончил. Планирую еще поиграть. Ежедневно тренируюсь с двумя персональными тренерами по физподготовке. По себе ощущаю, что нахожусь в отличной физической форме. Сказал бы даже — в сумасшедшей! (смеется).
Раньше не жалел, что не поиграл в серьезном чемпионате за рубежом. Сейчас, наверное, уже жалею. Все-таки была цель, если не уйти в хороший зарубежный клуб, то закончить карьеру в Динамо. На данный момент могу сказать, что не получилось. Были ли конкретные предложения? Мне лично с предложениями не звонили. Возможно, потому что я сам не стремился особо куда-то уходить. Да и руководство Динамо, насколько я понимаю, никогда и не собиралось меня продавать, если даже и были предложения. В общем, всё было на уровне слухов».
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.