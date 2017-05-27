Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Никита КАМЕНЮКА: «Луганск, эта медаль для тебя»

Полузащитник «Зари» - о завоевании луганчанами третьего места

  • 27.05.2017 15:23
  • 681 просмотров
  • 12 комментария
Метки
instagram.com/nnikkitta85
© instagram.com/nnikkitta85

Полузащитник луганской «Зари» Никита Каменюка поделился эмоциями от завоевания командой Юрия Вернидуба «бронзовых» медалей чемпионата Украины.

«Поздравляю с 3 местом всю команду, весь тренерский штаб, весь персонал, всех болельщиков, наших родных и близких людей. Мы его заслужили. Мы вместе шли к этому. Я очень горд тем, что являюсь частичкой этого легендарного клуба. Луганск - эта медаль для тебя», - написал Каменюка в социальной сети.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    El Gato
    online
    El Gato, 27.05.2017 15:37
    +5
    посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий
    Ссылка
    patreot_ukrainy
    patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09
    -4
    El Gato, 27.05.2017 15:37
    посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий
    А что - вальцман с гройсманом лучше?
    Ссылка
    El Gato
    online
    El Gato, 27.05.2017 16:19
    +1
    patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09
    El Gato, 27.05.2017 15:37
    посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий

    А что - вальцман с гройсманом лучше?
    ахаха, ты не на того попал со своим комментом, а маны такие же марионетки, просто противоположного направления
    Ссылка
    Tyigena
    online
    Tyigena, 27.05.2017 16:20
    -1
    patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09
    El Gato, 27.05.2017 15:37
    посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий

    А что - вальцман с гройсманом лучше?
    а ,что рецидивист с шапками лучше?
    Ссылка
    El Gato
    online
    El Gato, 27.05.2017 16:25
    -3
    Tyigena, 27.05.2017 16:20
    patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09
    El Gato, 27.05.2017 15:37 посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий А что - вальцман с гройсманом лучше?

    а ,что рецидивист с шапками лучше?
    рецидивист с шапкамы был глупый, а маны играют и с западом и с лилипутом
    Ссылка
    zhevaua
      zhevaua, 27.05.2017 16:28
    -2
    Гвоносеры, ну ка дрыснули все отсюда.
    Зорька с каждым годом прогрессировала и наконец начали пожинать плоды своих стараний.
    Поздравляю всю команду, спасибо что радовали нас своей игрой и в ЧУ и в ЛЕ. Да, были нервы, но это уже позади, это историческая победа для всех Луганчан.
    Ссылка
    Tyigena
    online
    Tyigena, 27.05.2017 16:33
    -1
    El Gato, 27.05.2017 16:25
    Tyigena, 27.05.2017 16:20
    patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09 El Gato, 27.05.2017 15:37 посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий А что - вальцман с гройсманом лучше? а ,что рецидивист с шапками лучше?

    рецидивист с шапкамы был глупый, а маны играют и с западом и с лилипутом
    был глупый

    то есть сделал раз,оно пошло на другой?
    "рецидивист"-в уголовном праве лицо, которое после его осуждения приговором вновь совершило одно или несколько преступлений-то есть глупый-ФЕЕРИЧНО_
    ПО ХОДУ И ТЫ ГЛУПЫЙ
    Ссылка
    Tyigena
    online
    Tyigena, 27.05.2017 16:34
    -1
    zhevaua, 27.05.2017 16:28
    Гвоносеры, ну ка дрыснули все отсюда.
    Зорька с каждым годом прогрессировала и наконец начали пожинать плоды своих стараний.
    Поздравляю всю команду, спасибо что радовали нас своей игрой и в ЧУ и в ЛЕ. Да, были нервы, но это уже позади, это историческая победа для всех Луганчан.
    Так и сдрысни
    Ссылка
    El Gato
    online
    El Gato, 27.05.2017 16:38
    -1
    Tyigena, 27.05.2017 16:33
    El Gato, 27.05.2017 16:25
    Tyigena, 27.05.2017 16:20 patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09 El Gato, 27.05.2017 15:37 посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий А что - вальцман с гройсманом лучше? а ,что рецидивист с шапками лучше? рецидивист с шапкамы был глупый, а маны играют и с западом и с лилипутом
    умные не становятся рецидивистами
    был глупый то есть сделал раз,оно пошло на другой?"рецидивист"-в уголовном праве лицо, которое после его осуждения приговором вновь совершило одно или несколько преступлений-то есть глупый-ФЕЕРИЧНО_ ПО ХОДУ И ТЫ ГЛУПЫЙ
    Ссылка
    El Gato
    online
    El Gato, 27.05.2017 16:39
    -1
    Tyigena, 27.05.2017 16:33
    El Gato, 27.05.2017 16:25
    Tyigena, 27.05.2017 16:20 patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09 El Gato, 27.05.2017 15:37 посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий А что - вальцман с гройсманом лучше? а ,что рецидивист с шапками лучше? рецидивист с шапкамы был глупый, а маны играют и с западом и с лилипутом
    умные не становятся рецидивистами
    был глупый то есть сделал раз,оно пошло на другой?"рецидивист"-в уголовном праве лицо, которое после его осуждения приговором вновь совершило одно или несколько преступлений-то есть глупый-ФЕЕРИЧНО_ ПО ХОДУ И ТЫ ГЛУПЫЙ
    Ссылка
    Tyigena
    online
    Tyigena, 27.05.2017 16:41
    -2
    самое главное-не слова ,спасибо ОДЕССА!
    статист-10 5
    Удары в створ
    3 5----именно ОДЕССА в меньшинстве ,давила ! более того ,выскажу крамольную мысль-отдали обиженным место иначе вой-щимят !вообщем по игре -НЕ ВАШЕ ЭТО МЕСТО тепловозники! более симпатичная Сталь!
    Ссылка
    Tyigena
    online
    Tyigena, 27.05.2017 16:42
    -2
    El Gato, 27.05.2017 16:39
    Tyigena, 27.05.2017 16:33
    El Gato, 27.05.2017 16:25 Tyigena, 27.05.2017 16:20 patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09 El Gato, 27.05.2017 15:37 посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий А что - вальцман с гройсманом лучше? а ,что рецидивист с шапками лучше? рецидивист с шапкамы был глупый, а маны играют и с западом и с лилипутомумные не становятся рецидивистами был глупый то есть сделал раз,оно пошло на другой?"рецидивист"-в уголовном праве лицо, которое после его осуждения приговором вновь совершило одно или несколько преступлений-то есть глупый-ФЕЕРИЧНО_ ПО ХОДУ И ТЫ ГЛУПЫЙ
    не части -с растановкой
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.