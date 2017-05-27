Никита КАМЕНЮКА: «Луганск, эта медаль для тебя»

Полузащитник луганской «Зари» Никита Каменюка поделился эмоциями от завоевания командой Юрия Вернидуба «бронзовых» медалей чемпионата Украины.



«Поздравляю с 3 местом всю команду, весь тренерский штаб, весь персонал, всех болельщиков, наших родных и близких людей. Мы его заслужили. Мы вместе шли к этому. Я очень горд тем, что являюсь частичкой этого легендарного клуба. Луганск - эта медаль для тебя», - написал Каменюка в социальной сети.