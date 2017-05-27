Никита КАМЕНЮКА: «Луганск, эта медаль для тебя»

Полузащитник луганской «Зари» Никита Каменюка поделился эмоциями от завоевания командой Юрия Вернидуба «бронзовых» медалей чемпионата Украины.
«Поздравляю с 3 местом всю команду, весь тренерский штаб, весь персонал, всех болельщиков, наших родных и близких людей. Мы его заслужили. Мы вместе шли к этому. Я очень горд тем, что являюсь частичкой этого легендарного клуба. Луганск - эта медаль для тебя», - написал Каменюка в социальной сети.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий
А что - вальцман с гройсманом лучше?
посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий
А что - вальцман с гройсманом лучше?
El Gato, 27.05.2017 15:37 посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий А что - вальцман с гройсманом лучше?
а ,что рецидивист с шапками лучше?
Зорька с каждым годом прогрессировала и наконец начали пожинать плоды своих стараний.
Поздравляю всю команду, спасибо что радовали нас своей игрой и в ЧУ и в ЛЕ. Да, были нервы, но это уже позади, это историческая победа для всех Луганчан.
patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09 El Gato, 27.05.2017 15:37 посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий А что - вальцман с гройсманом лучше? а ,что рецидивист с шапками лучше?
рецидивист с шапкамы был глупый, а маны играют и с западом и с лилипутом
то есть сделал раз,оно пошло на другой?
"рецидивист"-в уголовном праве лицо, которое после его осуждения приговором вновь совершило одно или несколько преступлений-то есть глупый-ФЕЕРИЧНО_
ПО ХОДУ И ТЫ ГЛУПЫЙ
Зорька с каждым годом прогрессировала и наконец начали пожинать плоды своих стараний.
Поздравляю всю команду, спасибо что радовали нас своей игрой и в ЧУ и в ЛЕ. Да, были нервы, но это уже позади, это историческая победа для всех Луганчан.
Tyigena, 27.05.2017 16:20 patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09 El Gato, 27.05.2017 15:37 посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий А что - вальцман с гройсманом лучше? а ,что рецидивист с шапками лучше? рецидивист с шапкамы был глупый, а маны играют и с западом и с лилипутом
умные не становятся рецидивистами
был глупый то есть сделал раз,оно пошло на другой?"рецидивист"-в уголовном праве лицо, которое после его осуждения приговором вновь совершило одно или несколько преступлений-то есть глупый-ФЕЕРИЧНО_ ПО ХОДУ И ТЫ ГЛУПЫЙ
Tyigena, 27.05.2017 16:20 patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09 El Gato, 27.05.2017 15:37 посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий А что - вальцман с гройсманом лучше? а ,что рецидивист с шапками лучше? рецидивист с шапкамы был глупый, а маны играют и с западом и с лилипутом
умные не становятся рецидивистами
был глупый то есть сделал раз,оно пошло на другой?"рецидивист"-в уголовном праве лицо, которое после его осуждения приговором вновь совершило одно или несколько преступлений-то есть глупый-ФЕЕРИЧНО_ ПО ХОДУ И ТЫ ГЛУПЫЙ
статист-10 5
Удары в створ
3 5----именно ОДЕССА в меньшинстве ,давила ! более того ,выскажу крамольную мысль-отдали обиженным место иначе вой-щимят !вообщем по игре -НЕ ВАШЕ ЭТО МЕСТО тепловозники! более симпатичная Сталь!
El Gato, 27.05.2017 16:25 Tyigena, 27.05.2017 16:20 patreot_ukrainy, 27.05.2017 16:09 El Gato, 27.05.2017 15:37 посмотрите, сколько всего выиграно для Донецка и Луганска - Золотой дубль, бронзовые медали, 3 из 5 клубов в еврокубках от Украины именно с ОРДЛО, а им это наф..г не нужно, у них есть захарченко и плотницкий А что - вальцман с гройсманом лучше? а ,что рецидивист с шапками лучше? рецидивист с шапкамы был глупый, а маны играют и с западом и с лилипутомумные не становятся рецидивистами был глупый то есть сделал раз,оно пошло на другой?"рецидивист"-в уголовном праве лицо, которое после его осуждения приговором вновь совершило одно или несколько преступлений-то есть глупый-ФЕЕРИЧНО_ ПО ХОДУ И ТЫ ГЛУПЫЙ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.