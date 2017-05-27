Олег ЛУЖНЫЙ: «Украинские судьи свистят каждые три секунды»

Легендарный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный поделился мнением о центральном матче 31 тура украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Динамо» (2:3), в эмоциональной манере рассказал о главной проблеме украинского футбола, по его мнению - судействе, а также ответил на вопрос о вызове Андрея Ярмоленко в сборную мира.



- Какие у вас впечатления от последнего украинского «классико» в этом сезоне?

- Хорошая игра была, я считаю. Ничего удивительного, матчи между этими командами всегда получаются интересными. И те, и те старались. «Динамо» победило вполне заслуженно».



- Со стороны игроков «Шахтера» после матча было достаточно много недовольства, касаемо судейства. Как вы оцените работу судейской бригады?

- Мое мнение таково, что в украинском футболе самая большая проблема – это судьи! Они вообще судить не умеют! Вообще! Никто не дает играть, они свистят каждые три секунды. Пусть посмотрят, как люди судят в Англии, в других европейских чемпионатах. Там дают играть футболистам. У нас же, любая борьба – они уже свистят, свистят, свистят. Как их тренируют, как их учат – я вообще не могу понять!



Как решить эту проблему? Нужно наказывать судей! Потому что в нашей стране присутствует безнаказанность, касаемо судей. Вот сделал грубую ошибку рефери – надо его дисквалифицировать на полгода, еще и штраф, например, 10 тысяч выписать. Потом они будут бояться! Представьте себе такую ситуацию. Команда играет решающий поединок за выход в Лигу чемпионов, судья не назначает 100% пенальти, тренера за невыполнение задачи увольняют… Что сделать с таким арбитром? Только наказывать нужно!



Конкретно по вчерашней игре? Я не считаю, что бригада арбитров провалила игру. Я говорю в общем, что в украинском футбол это проблема номер один. Вторая проблема нашего футбола – комментаторы! Они рассказывают про все, но не про футбол. Их задача – сказать, кто кому передачу отдал, и кто ударил по воротам, а они рассказывают разные истории!



- Андрея Ярмоленко пригласили в сборную мира на матч против легенд «Атлетико». Как считаете, это идеальный для него шанс проявить себя и оказаться в одном из топовых европейских чемпионатов?

- Ему нужно было другой шанс использовать – когда «Динамо» в Лиге чемпионов играло. Вот там надо было себя показывать. А здесь, по одной игре никто не будет судить, как вы понимаете. Тем более, в товарищеском матче. Эта игра никому не нужна, она просто показательная. Себя нужно показывать в официальных играх, в том числе и за сборную страны. В матчах с хорватами, с «Наполи» - вот на этих играх нужно было себя проявлять. А на этой игре, которая будет на «Висенте Кальдерон» нужно отдыхать, это шоу».