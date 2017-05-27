Богдан БУТКО: «Гармаш извинился после игры»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко заменил капитана «горняков» Дарио Срну в матче с «Динамо» (2:3).
- Какие впечатления от матча? Дерби получилось?
- Ну, какие... Игра для зрителей получилась веселой, много голов. Конечно, плохой для нас результат, мы проиграли. А для зрителей игра хорошая.
- Тяжело было найти мотивацию?
- Не знаю. Кто свои моменты использовал, тот и выиграл.
- Вы апеллировали к судьям...
- В моменте, когда нам забили гол, был аут в нашу пользу. Но его почему-то дали в другую сторону. Но это такое, судьи каждый раз ошибаются.
- А пенальти в конце?
- Говорят, что он был. Смотрели повтор. Не буду комментировать судей.
- Перед матчами сборной у вас произошел стык с Гармашем...
- Если честно, то он пошел специально. Не знаю, почему. Вроде бы я ничего плохого ему не сделал. Это его дело. После игры он сказал «Извини».
- Какие планы на сборную?
- Нужно выигрывать обязательно.
- Был ли разговор с Фонсекой? Сейчас Дарио не играет, ставку будут делать на тебя...
- Наверно. Чем больше играешь, тем лучше.
- Стычки не повлияют на атмосферу в сборной?
- Нет. Это всегда было. Мы потом приезжаем и находим общий язык
Источник — terrikon.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.