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Богдан БУТКО: «Гармаш извинился после игры»

Защитник «Шахтера» прокомментировал результат матча против «Динамо»

  • 27.05.2017 14:41
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ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко заменил капитана «горняков» Дарио Срну в матче с «Динамо» (2:3).

- Какие впечатления от матча? Дерби получилось?
- Ну, какие... Игра для зрителей получилась веселой, много голов. Конечно, плохой для нас результат, мы проиграли. А для зрителей игра хорошая.

- Тяжело было найти мотивацию?
- Не знаю. Кто свои моменты использовал, тот и выиграл.

- Вы апеллировали к судьям...
- В моменте, когда нам забили гол, был аут в нашу пользу. Но его почему-то дали в другую сторону. Но это такое, судьи каждый раз ошибаются.

- А пенальти в конце?
- Говорят, что он был. Смотрели повтор. Не буду комментировать судей.

- Перед матчами сборной у вас произошел стык с Гармашем...
- Если честно, то он пошел специально. Не знаю, почему. Вроде бы я ничего плохого ему не сделал. Это его дело. После игры он сказал «Извини».

- Какие планы на сборную?
- Нужно выигрывать обязательно.

- Был ли разговор с Фонсекой? Сейчас Дарио не играет, ставку будут делать на тебя...
- Наверно. Чем больше играешь, тем лучше.

- Стычки не повлияют на атмосферу в сборной?
- Нет. Это всегда было. Мы потом приезжаем и находим общий язык

Источник — terrikon.com

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