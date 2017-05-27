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Заури МАХАРАДЗЕ: «Для Олимпика Лига Европы – это 10 шагов вперед»

Голкипер «Олимпика» прокомментировал выход команды в еврокубки

  • 27.05.2017 14:13
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Метки
ФК Олимпик. Заури Махарадзе
© ФК Олимпик. Заури Махарадзе

Вратарь «Олимпика» Заури Махарадзе прокомментировал выход команды в еврокубки.

«Мы радуемся и очень довольны. До конца еще даже не понимаем, что сделали. Для нашего клуба это десять шагов вперед.

Провели очень продуктивный сезон. Были трудности, но мы дотерпели и выполнили поставленную задачу. Горжусь каждым игроком команды, тренерским штабом и руководством», – сказал Махарадзе.

Источник — Трибуна

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