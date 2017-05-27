Олег САЛЕНКО: «Ярмоленко прислушался к моему совету»

Экс-форвард Динамо и сборной Украины Олег Саленко поделился впечатлениями от центрального противостояния 31-го тура Шахтер - Динамо.



— Олег, ваши ожидания от этого матча подтвердились?



— В общем-то, да. Хотелось, чтобы Динамо показало уверенную игру и, что очень важно, использовало свои моменты. И у команды Сергея Реброва, считаю, почти все получилось. В конце концов, киевляне должны были раскрепоститься и вспомнить, что умеют играть, что у них есть класс, за счет которого и нужно добывать результат. В свете грядущего отбора в Лиге чемпионов это тем более важно.



— Вы говорите «почти получилось». А что все-таки не так у бело-синих?



— Есть проблема в центре обороны. Горняки, как нож сквозь масло, проходили в этой зоне. Три—четыре реальных момента возникли из-за неуверенной и неточной игры центрбеков и опорников Динамо. Нетрудно представить, что в поединках с топ-командами это станет катастрофой.

Тут любой взвоет!



— Что скажете о Шахтере? Своей реакцией на арбитраж Паулу Фонсека сразу напомнил Мирчу Луческу…



— У Луческу судьи всегда были виноваты, независимо от того, кто и как судил. Фонсеку с ним все-таки сравнивать не стоит. Португалец реагировал на конкретные ошибки арбитра. Помните, когда был зафиксирован удивительный офсайд у игрока Шахтера на его же половине поля? Тут любой взвоет! Видно, что Фонсека — человек импульсивный, поэтому он сразу завелся.



— Может быть, не только из-за промахов судейской бригады он нервничал? Игроки Шахтера также могли расстроить…



— Это влияло на эмоции Паулу, безусловно. Он видел, что игра сопернику дается, а его подопечные допускают ошибки, три из которых были очень грубыми. В двух случаях динамовцы наказали Шахтер с игры, а в третьем — был чистый пенальти, реализованный Ярмоленко.



— Вам не показалось, что Шахтер сам себе создал головную боль, а потом искал виноватых?



— Нет. Горняки просто получили уникальную возможность провести эксперименты с составом в поединке с такой командой, как Динамо. На финише сезона, когда все уже решено, надо пробовать в деле резервистов. Так всегда было — и в мою бытность игроком Динамо, да и в Испании, где я выступал. Только в концовке матча Фонсека пытался спасти результат и стал выпускать основных футболистов.



— Итог этой встречи столь жизненно важен был для Шахтера?



— С Динамо результат всегда важен! Вспомните, накануне матча своими ожиданиями поделился Ринат Ахметов. Знаю, что президент Шахтера никогда не вмешивается в тренерские дела. Он дает ориентиры, а тренер уже решает, как играть.



Укрепить оборону!



— Какие ориентиры сейчас могут быть у Динамо?



— Квалификация Лиги чемпионов! За пару месяцев ведь многого не изменишь. Тем более, что официальных игр в этом промежутке будет мало. Поэтому Сергею Реброву приходится уже сейчас наигрывать состав — тот, что есть под рукой. Он хочет определиться с обоймой в 13—14 человек. А когда станет известен соперник по отбору в Лиге чемпионов, Ребров будет более точно определять, кого выпустит со стартовых минут.



— Кто из участников матча Шахтер — Динамо больше других вам понравился?



— В такой игре, наверное, кто забивает, тот и лучший. Ярмоленко дважды отличился и произвел наибольшее впечатление. Он, что важно, использовал оба своих момента.



Я как-то общался недавно с Андреем и сказал, что ему нужно смелее лезть вперед. Это и есть то, в чем ему надо прибавлять. Ведь у него имеется все — и техника, и скорость. Ярмоленко согласился, и вот — результат налицо. Молодец!



— Какие главные выводы должны сделать Паулу Фонсека и Сергей Ребров из этой игры?



— Мне кажется, обеим командам нужно укрепить оборону. С такими промахами, особенно в центре защиты, делать в Лиге чемпионов нечего. За счет селекции Динамо и Шахтер решат эту проблему или подготовят должным образом тех, кто уже в обойме, не знаю. Время покажет, однако нужно помнить — его летом катастрофически мало!