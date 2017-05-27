Ворскла vs Днепр: последние новости перед игрой

Накануне последней домашней игры «Ворсклы» в этом сезоне состоялось совещание перед матчем. Напомним, что «ворскляне» примут «Днепр».
Хозяева будут играть в своей традиционной зеленой форме, это же касается и гостей, которые выйдут на поле в своих традиционных бело-синих цветах. Вратари играть будут в синей («Ворскла») и желтой («Днепр») форме.
Напомним, что матч начнется в 17:00. Трансляция состоится на телеканале «Футбол 2»
Источник — ФК Ворскла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.