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Ворскла vs Днепр: последние новости перед игрой

На стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского состоялось предматчевое совещание

  • 27.05.2017 12:45
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Накануне последней домашней игры «Ворсклы» в этом сезоне состоялось совещание перед матчем. Напомним, что «ворскляне» примут «Днепр».

Хозяева будут играть в своей традиционной зеленой форме, это же касается и гостей, которые выйдут на поле в своих традиционных бело-синих цветах. Вратари играть будут в синей («Ворскла») и желтой («Днепр») форме.

Напомним, что матч начнется в 17:00. Трансляция состоится на телеканале «Футбол 2»

Источник — ФК Ворскла

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