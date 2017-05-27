Ворскла vs Днепр: последние новости перед игрой

Не нужно было шоколадного мальчика ставить.играли бы дома

Моральный уродец. Журналюги хуже проституток, в погоне за сенсацией, пиаром, гонораром готовы на ...

Похоже Динамо только у дубля Шахтера выиграть может да и то с помощью судей .Грустно. А вышло три...

Когда Фонсеку пришёл в Шахтёр,он никогда не поднимал тему судейства,но спустя пол сезона,он понял...

А зачем Фонсеке результат? Ну разве что хотел Динамо дублем разделать так сказать для полного уни...

Момент с чистым выходом Беседина комментатор матча промолчал, в после матчевой студии тоже ни сло...

Не мешай людям радоваться, они в том году дублю 0-3 попали, а сейчас вон даже одолели резервистов...

Посмотри как Фонсека "пальму трусил" весь матч и убедись что результат ему был нужен не...

Было бы чем гордится, выиграли у резервистов)))

Поздравляю Динамо с победой,первой за последние 10 матчей,в ничего не решающем матче.И согласен с...