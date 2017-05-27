Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Генке узнал больше об оборонительных аспектах»

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский, чей контракт принадлежит «Шахтеру», рассказал о своем пребывании в Бельгии.

«Генк имеет возможность выкупить мой контракт, но только клуб будет определять мою дальнейшую судьбу. Если бы мне предложили остаться здесь, это было бы здорово.

Здесь я действительно наслаждаюсь жизнью. Это прекрасная страна, где законы понятны, и мне это нравится! Также я в восторге от местной природы. Мне с моими близкими нравится посещать местные достопримечательности, где мы хорошо проводим время и расслабляемся. Особенно нравятся парки развлечений.

В Украине я был более ориентирован на атаку, чем в Генке. Там моя позиция была ближе к 10-ке, здесь, скорее, это №8. Но в обоих амплуа я чувствую себя прекрасно. Да, я люблю заниматься созиданием на поле, но здесь я узнал больше об оборонительных аспектах игры».