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ФРЕД: «Вновь будем в ЛЧ - турнире, где должен играть Шахтер»

Дисквалифицированный бразильский полузащитник посетил матч «Шахтер» - «Динамо»

  • 27.05.2017 11:03
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ФК Шахтер Донецк. Фред
© ФК Шахтер Донецк. Фред

Полузащитник Шахтера Фред, побывавший вчера на матче своей команды в рамках 31-го тура УПЛ против Динамо (2:3), поделился эмоциями от чемпионства.

«Я очень рад этому достижению Шахтера. В последний раз мы брали титул еще три года назад, когда я только перешел в Шахтер, поэтому сейчас я снова рад почувствовать эту радость победы», — заявил Фред.

«Наша команда очень сильна, в ней сложились прекрасные отношения и мы смогли проделать большую работу, чтобы добыть тотальное преимущество и выиграть трофей. Возможность доставить радость болельщикам — очень большой стимул для нас, тем более мы вновь будем играть в Лиге чемпионов — турнире, где должен быть Шахтер».

Фред в текущем сезоне отыграл 18 матчей в УПЛ, отличившись 2 голами и 2 результативными передачами, однако после возобновления его допингового дела, вторую часть сезона вынужден пропускать из-за дисквалификации.

Источник — Шахта

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