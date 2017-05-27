Мирослав СТУПАР: «Фонсеку нужно было отправить на трибуну»

Известный в прошлом арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия судейской бригады в матче «Шахтер» - «Динамо» (2:3).



- Для данной бригады арбитров – это был дебютный матч такого уровня. Ранее они ничего подобного не проводили. Предыдущие поединки «Шахтера» и «Динамо» судили Можаровский, Жабченко, Абдула, тот же Труханов, который, кстати, отработал не без ошибок. В этом матче, несмотря на невысокое напряжение, мотивация у игроков была большая. Да, «Шахтер» выставил не самый боевой состав, а «Динамо» хотело доказать, что хотя бы раз в сезоне способно обыграть «горняков». Однако судейская бригада не совсем удачно провела финальный отрезок матча. Ассистент арбитра Денис Шудрик никак не соответствует уровню Премьер-лиги, потому что в первом тайме он допустил явную ошибку, когда зафиксировал офсайд у Феррейры, который находился на своей половине поля. Это вообще абсурд.



То же самое продолжилось и во втором тайме, когда Шудрик своим решением сорвал перспективный выход Беседина. Все это свидетельствует, прежде всего, о низкой квалификации этого судьи. Он ошибался не преднамеренно, а просто потому что его квалификация действительно очень низкая. На все это Комитет арбитров во главе с Коллиной, закрывает глаза.



Кстати, стоит вспомнить и другой промах Шудрика - в эпизоде, когда «Динамо» забило свой гол после вброса мяча из аута. Фонсека тогда активно возражал против решения бокового арбитра. А ведь мяч действительно вышел в аут от динамовца. Эта ошибка повлияла на ход игры, но при чем тут гол «Динамо»? Он был забит правильно.



Что касается действий Александра Дердо, то до 83-й минуты он не ошибался. А затем произошел эпизод с падением Ярмоленко на линии штрафной после фола Ордеца. В данном случае была подножка со стороны игрока «Шахтера», и пенальти в ворота «горняков» выглядел бы вполне справедливым. К Дердо не было бы претензий, назначь он 11-метровый. А так он потерял уверенность, у него остался осадок. И неудивительно, что на второй добавленной минуте Дердо, когда Коваль отбил мяч перед собой, а Бернард подобрал сферу, прострелил и попал в руку Морозюка, пенальти также не назначил. Думаю, что арбитр не видел точно - мяч просто попал в руку или динамовец сыграл ею. Видимость для Дердо перекрывали футболисты, к тому же рука Морозюка была дальней… Получается, что рефери или растерялся в данном случае, или вспомнил свой промах в эпизоде с Ярмоленко.



Хочу заметить, что и в этом случае Дердо был бы прав, если бы указал на «точку», но этого не случилось. Неприятно удивило поведение Паулу Фонсеки, который демонстративно апеллировал и к Шудрику, и к Монзуль, и к Дердо, указывая им пальцем, как учитель, мол, смотрите, вы не правы. Считаю, что Фонсеку нужно было отправить на трибуну. После матча тренер «Шахтера» сказал, что такой арбитраж – неуважение к его команде. Однако упрек в адрес судейского корпуса я считаю несправедливым. Наставнику команды такие эмоции нужно все-таки сдерживать.