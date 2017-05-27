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ПЕЧОРНЫЙ: «Футболисты Арсенала-Киев готовы пройти проверку полиграфом»

Адвокат футболистов «Арсенала-Киев» прокомментировал ситуацию с подозрением игроков

  • 27.05.2017 10:16
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footballua.tv. Олег Печорный
© footballua.tv. Олег Печорный

Франческо Баранка допросит отстраненных игроков «Арсенала-Киев»: глава Комитета этики и честной игры встретится с шестью футболистами. Напомним, после поражения 1:5 в поединке с «Десной» возникли подозрения на матч с фиксированным результатом. Киевский клуб решил провести внутреннее расследование с привлечением полиграфа. Впрочем, шестеро из команды отказались от такой процедуры. Зато предложили другой вариант выхода из ситуации.

Адвокат отстраненных игроков «Арсенала-Киев» Олег Печорный:

-Проверку полиграфом можно пройти где-то под кроватью. Но мы предложили провести проверку в ФФУ при полиции, журналистах. Баранка принял это к рассмотрению. Мы его уведомили. Он сказал, что он готов к этому. Посмотрим, как будет дальше. Футболисты к этому готовы – пройти проверку полиграфом именно в Федерации футбола Украины, а не где-то там, на базе, под кроватью. Они готовы в присутствии футболистов и полиции подтвердить, что они ни в чем не виноваты. Это их слова, их письменные заявления, которые я сегодня отдал в ФФУ.

 

Источник — ТК Футбол

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