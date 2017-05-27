Дмитрий КОРОБКО: «В КДК ФФУ творится беззаконие»

Новак против Онищенко: дело футболиста против его бывшего менеджера до сих пор не разрешилось. Вчера состоялось заседание апелляционного комитета Федерации футбола Украины по этому поводу. КДК ФФУ недавно удовлетворил иск агента. И постановил: Новаку предстоит выплатить Онищенко немалую сумму. Она в разъяснении указана - чуть больше 47 000 долларов. Это вроде вычета по проценту от каждой зарплаты, бонусов футболиста. Финансовые документы, предоставленные следствию бухгалтерией «Волыни», показали, что такие цифры не являются логическими, ведь Новак за год в Луцке столько даже не заработал. Поэтому юрист защитника подал апелляционную жалобу. И ее накануне приняли, так что рассматривают вопрос уже по сути. Это большой сдвиг. Однако решение накануне было принято. Апелляционному комитета для изучения всей документации еще необходимо от одной до двух недель.

Юрист Евгения Новака Дмитрий Коробко:

-Они пишут эту сумму, но вообще никак ее не обосновывают, никакого расчета нет. Они взяли ту сумму, которую написал истец, Онищенко - «вот ее и спишем». И все. То есть не надо мотивировать, ссылаться ни на что, не надо расчета. Как считал это Онищенко, он не пояснил в ходе заседания: почему он хочет получить деньги за то, что он фактически уклонялся от выполнения своих обязанностей как агента.

КДК приняло решение в пользу агента, Онищенко. Мы считаем это решение несправедливым, так как оно, во-первых, фактически не мотивировано, что видно из текста решения, а, во-вторых, оно принималось при отсутствии меня и самого Новака, без уведомления о заседании. Было очень много процессуальных нарушений. Как у юриста у меня душа бунтует: я не могу относиться нормально к тому, что в КДК ФФУ творится такое беззаконие.