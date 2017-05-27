БЕРНАРД: «Судейство крайне усложнило нашу задачу»

Игра отличная. А вот к судье 4 вопроса:- где пенальти на Ярмоленко?- какой нахер офсайд на своей ...

Шахтёр чемпион. Игру было интересно смотреть. Как по мне 3-3 было бы справедливо. Динамо? , ......

С игрой рукой, да еще в штрафной площади, последние годы такое намутили, что нормальному человеку...