БЕРНАРД: «Судейство крайне усложнило нашу задачу»

Бернард, полузащитник «Шахтера»:
– Мы настроены одержать верх в любой игре – товарищеской или официальной, для нас значим абсолютно каждый матч. Логично, что мы уже добились своей цели – выиграли чемпионат и Кубок. Однако в таком дерби тоже всегда важно победить. Сегодня был красивый открытый футбол, команды создавали моменты. Мы старались показать себя как можно лучше, но судейство крайне усложнило задачу – это видели все. Должен был быть наш аут, но его отдали «Динамо», и последовал гол в ворота «Шахтера». Также решающим стал момент с неназначенным пенальти. Во многих эпизодах человек буквально прятался от игры. Очень сложно, ведь таким был весь сезон. Не первый раз говорю об этом публично, но никто не принимает решений и не высказывает своей позиции, тогда как подобные ошибки повторяются. Я просто не могу о таком молчать, комментируя матч.
Никита Шевченко, голкипер «Шахтера»:
– «Динамо» – принципиальный для нас соперник. Мы настраивались на победу, но что-то у нас не получилось. Возможно, немного нервничали, поскольку чувствовали ответственность за результат, ведь очень хотели взять верх. Постараемся реабилитироваться в следующем матче. В поединке с «Александрией» сделаем все, чтобы показать хорошую игру и добиться положительного итога. И неважно, что мы уже чемпионы и встреча не имеет турнирного значения.
Источник — ФК Шахтер
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движение руки в направлении мяча (а не мяча в направлении руки)
расстояние между соперником и мячом (неожиданное попадание)
положение руки не обязательно означает, что имеет место нарушение
касание мяча предметом, который находится в руке (предмет одежды, щиток и т.д.) означает, что имеет место нарушение
удар по мячу брошенным предметом (бутса, щиток и т.д.) считается нарушением.
он считает нормой,а против его команды даже ошибочно назначенный аут вызывает подозрение в предвзятости.
Динамо иногда было не лучше.
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