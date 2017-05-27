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БЕРНАРД: «Судейство крайне усложнило нашу задачу»

Футболисты «Шахтера» прокомментировали встречу с «Динамо»

  • 27.05.2017 09:25
  • 536 просмотров
  • 5 комментария
Метки
shakhtar.com. Бернард
© shakhtar.com. Бернард

Бернард, полузащитник «Шахтера»:

– Мы настроены одержать верх в любой игре – товарищеской или официальной, для нас значим абсолютно каждый матч. Логично, что мы уже добились своей цели – выиграли чемпионат и Кубок. Однако в таком дерби тоже всегда важно победить. Сегодня был красивый открытый футбол, команды создавали моменты. Мы старались показать себя как можно лучше, но судейство крайне усложнило задачу – это видели все. Должен был быть наш аут, но его отдали «Динамо», и последовал гол в ворота «Шахтера». Также решающим стал момент с неназначенным пенальти. Во многих эпизодах человек буквально прятался от игры. Очень сложно, ведь таким был весь сезон. Не первый раз говорю об этом публично, но никто не принимает решений и не высказывает своей позиции, тогда как подобные ошибки повторяются. Я просто не могу о таком молчать, комментируя матч.

Никита Шевченко, голкипер «Шахтера»:

– «Динамо» – принципиальный для нас соперник. Мы настраивались на победу, но что-то у нас не получилось. Возможно, немного нервничали, поскольку чувствовали ответственность за результат, ведь очень хотели взять верх. Постараемся реабилитироваться в следующем матче. В поединке с «Александрией» сделаем все, чтобы показать хорошую игру и добиться положительного итога. И неважно, что мы уже чемпионы и встреча не имеет турнирного значения.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 27.05.2017 10:02
    +5
    копанка-это вечная гниль!
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 27.05.2017 10:09
    0
    Читаем Правила:Игра рукой подразумевает намеренное действие игрока, касающегося мяча кистью руки или рукой. Арбитр должен учесть следующие аспекты:

    движение руки в направлении мяча (а не мяча в направлении руки)

    расстояние между соперником и мячом (неожиданное попадание)

    положение руки не обязательно означает, что имеет место нарушение

    касание мяча предметом, который находится в руке (предмет одежды, щиток и т.д.) означает, что имеет место нарушение

    удар по мячу брошенным предметом (бутса, щиток и т.д.) считается нарушением.
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    Sergey Evlanov
      Sergey Evlanov, 27.05.2017 10:34
    -1
    А то, что Ярмоленко откровенно снесли на границе штрафной - нарушением не было?
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    VAD
    VAD, 27.05.2017 10:37
    0
    _!__
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    alex8-48
    online
    alex8-48, 27.05.2017 10:49
    -1
    Было названо только два момента и только один можно назвать спорным-игра рукой, но и с другой стороны были спорные моменты, особенно прерванный выход один на один из-за фиксации не существующего офсайда. Такое судейство предвзятым назвать нельзя. Синдром Луческу-это когда даже явно предвзятое отношение судьи в его пользу,которое неоднократно приводило Шахтёр к чемпионству(Вакс,Годулян и пр.)
    он считает нормой,а против его команды даже ошибочно назначенный аут вызывает подозрение в предвзятости.
    Динамо иногда было не лучше.
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