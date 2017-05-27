Артем БЕСЕДИН: «Мы хотели показать хороший футбол»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин прокомментировал победный поединок над донецким «Шахтером»:

- В матче с «Шахтером» хотели выйти и доказать самим себе и болельщикам, на что мы способны. Сегодня каждый выложился на поле. Спасибо болельщикам за поддержку, а всей команде – за победу.

- Несмотря на то, что поединок не имел турнирного значения, бились до последнего?

- Не помню такого, чтобы какой-то матч между «Шахтером» и «Динамо» был неинтересным, или чтобы вокруг него не было ажиотажа. Даже такое большое отставание в турнирной таблице не имеет значения. Матчи между нашими командами – это всегда дерби, они всегда увлекательные. Нужно поддерживать такую атмосферу. Сегодня хотели показать хороший футбол.

- Харьков – ваш родной город, кто болел за вас лично?

- Моя семья, родители, спасибо им за поддержку. Супруга брата принесла плакат – это очень приятно.