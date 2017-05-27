Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Все играли для болельщиков»

Капитан «Динамо» прокомментировал победу над «Шахтером» (3:2) в Харькове.

- Понятное дело, сезон мы провалили, но мы должны выходить и играть для болельщиков. Неважно, сколько очков составляет отрыв, нужно в каждой игре выкладываться за свой клуб.

- Игра получилась зрелищной потому что не довлел груз ответственности?

- Думаю да, потому что все уже решено, и сегодня в большей мере все играли для болельщиков. Действительно, матч получился классным, масса голевых моментов, так что, я думаю, что болельщики получили удовольствие.

- У игроков «Шахтера» много претензий к арбитру из-за игры рукой, но и у вас был момент, когда за нарушение в штрафной «Шахтера» арбитр не поставил пенальти…

- Считаю, что когда правила нарушал Ваня Ордец, был чистый пенальти. А должен ли был быть назначен пенальти в наши ворота, я, скажу честно, не видел, так как обзор мне закрывала масса игроков. Я пересмотрю этот момент. Если мяч действительно попал в руку, значит, конечно, нужно было и там ставить пенальти.

Понятное дело, что судьям нелегко в таких матчах, где высокий накал страстей, и нужно сдерживать игроков… Но, думаю, им нужно просто стараться быть последовательными в своих решениях – и тогда никаких претензий к ним не будет.

- Макс Коваль сегодня сыграл очень уверенно…

- Макс – молодец, прибавляет с каждой игрой. Я только рад за него. Надеюсь, что в будущем он будет прибавлять, и мы получим вратаря не хуже, чем Саша Шовковский.

- Как всегда в игре «Динамо» и «Шахтера» были перепалки во время игры. Не отразиться ли это на атмосфере сборной?

- Я не считаю, что сегодня были какие-то серьезные перепалки. Это футбол, это эмоции, все нормально. После игры все пожали друг другу руки. Футбол без эмоций – это не футбол.

- Это правда, что вас пригласили на матч звезд?

- Да, возможно завтра полечу. Когда узнал, с какими людьми буду там сыграть, то почему нет. Тем более в выходной. Когда мне предложили поиграть с такими мастерами, я сразу дал согласие. Конечно, я с удовольствием сыграю.