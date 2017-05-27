Артур Мьюзик громит чехов 14:0 в стартовом матче Euro Winners Cup!

Киевский «Артур Мьюзик» с победы начал свои выступления на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу, который 26 мая стартовал в Португалии. В первом матче квалификационного раунда Euro Winners Cup 2017 наша команда разгромила чешский клуб «Босниа Онлайн» с невероятным счетом - 14:0!

У наших забивали: Олег Зборовский (3), Виталий Сидоренко (2), Иван Глуцкий (2), Сандро Спакка (2), Егор Еремеев (3), Вадим Бокач (1) и Андерсон Лима (1).

В другом матче группы «А» квалификационного раунда российская «Дельта» разбила французов из команды «Литтораль-Дюнкерк» со счетом 9:1.



В субботу, 27 мая в 21:00 по киевскому времени «Артур Мьюзик» сыграет против «Литтораль-Дюнкерк», а ранее «Дельта» встретится с чехами из «Босниа Онлайн».

Лев ГАЛУШКО