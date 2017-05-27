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Артур Мьюзик громит чехов 14:0 в стартовом матче Euro Winners Cup!

В Португалии стартовал Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу 2017

  • 27.05.2017 07:58
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Артур Мьюзик громит чехов 14:0 в стартовом матче Euro Winners Cup!
Киевский «Артур Мьюзик» с победы начал свои выступления на Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу, который 26 мая стартовал в Португалии. В первом матче квалификационного раунда Euro Winners Cup 2017 наша команда разгромила чешский клуб «Босниа Онлайн» с невероятным счетом - 14:0!
 
У наших забивали: Олег Зборовский (3), Виталий Сидоренко (2), Иван Глуцкий (2), Сандро Спакка (2), Егор Еремеев (3), Вадим Бокач (1) и Андерсон Лима (1).
 
В другом матче группы «А» квалификационного раунда российская «Дельта» разбила французов из команды «Литтораль-Дюнкерк» со счетом 9:1.
 

В субботу, 27 мая в 21:00 по киевскому времени «Артур Мьюзик» сыграет против «Литтораль-Дюнкерк», а ранее «Дельта» встретится с чехами из «Босниа Онлайн».
 
Лев ГАЛУШКО

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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