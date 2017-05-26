Паулу ФОНСЕКА: «В футболе должно быть уважение»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Здравствуйте. Думаю, получился хороший матч. Оба соперника играли на победу, никто не хотел уступать. Был открытый футбол, который приятно смотреть. «Динамо» представило привычный стартовый состав, мы же выпустили на поле тех, кто не так часто выступал в течение сезона. Я очень горжусь ребятами и доволен командой. Думаю, мы сегодня не заслуживали поражения.

– О таких матчах говорят: мечта зрителя, но кошмар для тренера. Что, на ваш взгляд, не получилось у «Шахтера»?

– Я хочу быть искренним. В футболе должно быть уважение: красивого зрелища, самой игры, болельщиков, которые приходят на стадион. Все прекрасно знают, что такое противостояния «Шахтера» и «Динамо». Считаю, на протяжении сезона соперники уважали друг друга. Иногда между ребятами случаются моменты некоторого давления, но в футболе это абсолютно нормально. В текущем сезоне мы провели с «Динамо» шесть поединков, и я думаю, что болельщики оставались довольны приятной атмосферой на стадионах – команды действительно дарили им красивое зрелище. Был и открытый футбол, и много голов, как сейчас. Но не только две команды должны уважать игру. Есть еще третья, которая ни в коем случае не должна уступать в этом отношении. Случившееся сегодня – это то, что происходило в течение всего сезона. С одной лишь разницей: тогда мы были очень сильны, из-за чего не получалось нас обокрасть. Но если бы не были… Я абсолютно уверен: была еще третья команда, предпочитавшая, чтобы выигрывало «Динамо», а не «Шахтер». Я не хочу быть фаворитом. Я желал бы по окончании любого матча говорить: арбитры провели отличную работу. Однако есть одна вещь, которая уж очень заметна. Когда что-то не вполне понятно и есть некие сомнения, они никогда не в пользу «Шахтера» – всегда против нас. Оба соперника показали храбрость. Необходимо, чтобы у судей она тоже была. Сегодня же бригаде арбитров не хватило храбрости, которая так нужна. Повторюсь, я почти никогда не говорю о судействе – в Украине есть много действительно хороших арбитров. Просто нужно перестать ошибаться всегда в одну сторону.

– Остались ли вы довольны Аланом Патриком? Он забил и отдал результативную передачу.

– Я доволен абсолютно всеми своими игроками. Повторю еще раз: на поле были ребята, которые не так часто имели шанс на протяжении сезона. Сегодня я этого совершенно не заметил. Мы противостояли сильной команде – «Динамо», тем не менее «Шахтер» защищал свои идеи и демонстрировал свойственный нам футбол. Ничего плохого не произошло.

– Насколько арбитраж отличается от португальского?

– Думаю, будет не совсем честно сравнивать судейство здесь и там. Не раз говорил, что технически арбитры в Украине хороши, однако в некоторых моментах им все-таки не хватает храбрости.

– Президент клуба поздравил вас с «золотым дублем»? Когда вы в последний раз видели его лично?

– Понятно, что я не буду называть вам точные даты своих встреч с президентом. Конечно, сразу после победы он поздравил меня, тренерский штаб и игроков.

– Какой из шести матчей с «Динамо» вам понравился больше всего и почему?

– Мне всегда нравятся те, в которых мы берем верх. Слава Богу, их было больше, чем поражений. Наверное, самым запоминающимся был поединок, завершившийся со счетом 4:3, – той победы мы добились в действительно нужный момент. Хотя все они были хороши. Могу сказать, какая игра была не так зрелищна: финал Кубка. Команды закрывались, не было большого количества моментов как у нас, так и у «Динамо». По зрелищности это был один из самых худших матчей.

– Как вы оцените свой первый сезон в Украине? Ранее вы задерживались в клубах не более года. Успокойте всех болельщиков: будете и в следующем сезоне работать с «Шахтером»?

– Вы знаете, я обычно уходил не потому, что делал что-то плохое. Понимаю, к чему вы клоните. Хочу сказать вам одно: сейчас я чувствую себя как дома. Это мой зарубежный опыт. Честно говоря, не могу быть более амбициозен, чем сейчас. Я приехал и был так тепло принят болельщиками «Шахтера» и всеми окружающими людьми – это уважение переносится в мою работу. Мы выиграли чемпионат с большим отрывом от главного соперника, завоевали Кубок. Команда следует моим идеям и понятиям в футболе… Это как свадьба! Когда любишь свою жену, ты не ищешь другой женщины – хочешь быть с ней. И я хочу быть с «Шахтером»! Позвольте еще один момент. Сегодня мы провели последний домашний матч сезона. Я просто не могу не сказать несколько приятных слов вам – людям, которые всегда были здесь с нами. Хочу поблагодарить журналистов, находившихся в этом зале после каждой игры «Шахтера». Прекрасно понимаю, у вас не всегда легкая работа. Спасибо всем!